Caso commissioni, Cappai attacca la maggioranza 

Riunioni di commissione a singhiozzo, in alcuni casi non convocate come l’Ambiente che da mesi è bloccata dopo lo scioglimento (a seguito del passaggio del consigliere Alberto Cappai in minoranza) e il voto della nuova composizione che però non si riesce a completare.

«Lo stesso discorso vale per le commissioni Sviluppo economico e Urbanistica», dice Cappai, attuale capogruppo di Autonomisti sardi dopo lo strappo con il sindaco e il salto dalla maggioranza ai banchi dell’opposizione. «Non si può sempre pretendere che l’opposizione rimanga in Aula a votare tutto quanto senza portare prima le pratiche in commissione. L’Ambiente, per esempio, a distanza di mesi non è stata ancora completata, e al di là del metodo messo in campo per lo scioglimento quando ero presidente, quella commissione va ripristinata perché i consiglieri hanno diritto di argomentare sulle questioni ambientali e i problemi dell’agro».

Cappai evidenzia anche il fatto che, dopo l’addio da presidente dell’Ambiente, non fa parte di nessuna commissione. «Ma il problema è generale, non si sta dando la possibilità di discutere sulle pratiche», ribadisce. Poi l’ultimatum: «Il mio gruppo consiliare d’ora in poi, se non verranno portate le pratiche in commissione, non parteciperà più a nessuna seduta di Consiglio e tantomeno al voto».

