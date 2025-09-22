Caso ciclabili: «Incentivare l’uso della bici» 

Da una parte ci sono sempre le polemiche di cittadini e politici locali, dall’altra l’associazione dei ciclisti - la Fiab - che difende progetto e piste in corso di realizzazione nella strade principali di Selargius.

«Abbiamo avuto un incontro con buona parte della Giunta comunale, per un confronto sulle attività ciclabili comunali in fase di realizzazione, e programmare azioni con le scuole e con la cittadinanza sulla promozione della mobilità ciclistica», dice il presidente Fiab di Cagliari Virgilio Scanu. «L'aspetto che ci ha fatto molto piacere condividere sono le finalità e gli obiettivi del progetto: un anello ciclabile sostenibile del piano urbano integrato della Città metropolitana, che parte dalla via 1° Maggio e successivamente sarà raccordato alla direttrice Cagliari-Quartu, presente anche nel biciplan, che attraversa tutta la città incontrando istituti scolastici superiori, impianti sportivi, parchi comunali, scuole primarie. E terminando nella fermata della stazione ferroviaria che collega Cagliari-Monserrato con Settimo San Pietro».

Per Scanu però «non basta basta realizzare le infrastrutture, bisogna dare seguito ad una continua campagna di comunicazione e con il coinvolgimento di tutte le scuole e della cittadinanza. Noi siamo disponibili a dare il nostro supporto e contributo, perché nella valutazione finale, non si devono contare l’aumento dei chilometri di piste ciclabili, pur realizzate bene, ma si deve incrementare la quantità degli utenti che fanno uso della bici per gli spostamenti quotidiani».

