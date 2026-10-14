Caso Caritas: «Processo da non iniziare» 

“Un processo da non iniziare”. Ma nemmeno le indagini, secondo Ivano Iai e Antonello Patané, legali dei nove imputati a processo dal 2025, tra cui Tonino Becciu, fratello del cardinale Angelo, e Corrado Melis, vescovo di Ozieri, accusati, con altri quattro, di aver “distratto”, dal 2013 al 2016, i fondi dell'8 per mille, dalla diocesi ozierese alla cooperativa Spes, presieduta da Tonino. Nel dibattimento piomba adesso una recente pronuncia della Cassazione, relativa a una vicenda similare che, a parere dei legali, dà loro ragione.

«La Corte - ha sintetizzato ieri in udienza Iai - sostiene che la potestà giurisdizionale dello Stato è esclusa. Quindi i vescovi non sono pubblici ufficiali e devono rispondere solo alla chiesa cattolica, e non allo Stato italiano». Stabilendo un difetto di giurisdizione che riguarda l’ambito contabile, amministrativo e penale degli affari di chiesa, che devono osservare tutti i tribunali, incluso quello di Sassari. «Significa- ribadisce il legale- che non ci doveva essere alcuna attività investigativa né un rinvio a giudizio né che venissero sentiti i testimoni». Il pm Gianni Caria ha chiesto una pausa di riflessione, che durerà fino alla prossima udienza di febbraio, calendarizzata dal collegio. «Auspichiamo - conclude Iai - la chiusura tombale di una vicenda che ha creato solo dolore, al territorio, al vescovo, ai sacerdoti e ai laici coinvolti». (e.fl.)

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