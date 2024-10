Caso Caritas, la Cei esce di scena 

Presenze ed uscite di scena. L’apertura del procedimento in udienza preliminare, ieri dal gup Sergio De Luca, contro il vescovo di Ozieri, Corrado Melis, e Antonino Becciu, fratello del cardinale Angelo, e contro altre sette persone, ha visto l’arrivo dei primi due in tribunale. Bocche cucite da parte loro sull’inchiesta che li vede entrambi indagati dalla Procura, insieme ad altri quattro, con le accuse di riciclaggio e peculato perché avrebbero stornato oltre 2 milioni di euro dei fondi dell’8 x 1000, destinati alla Diocesi di Ozieri, nei conti della cooperativa Spes il cui presidente è Becciu.

Le accuse

Una girandola di bonifici, prelievi e speculazioni finanziarie con cui, secondo il procuratore Gianni Caria, si sarebbero compiute operazioni illecite dal 2013 al 2023 utilizzando soldi della Chiesa. «Ma una nota importante della seduta - afferma Ivano Iai, legale degli indagati con Antonello Patané - è che la Cei e la Santa Sede non si sono costituite parti civili. Questo significa che non si ritengono danneggiate da alcun reato». Con Melis e il fratello del cardinale originario di Pattada, sono indagati per le due accuse principali anche don Mario Curzu, direttore della Caritas diocesana di Ozieri, don Francesco Ledda, economo della Diocesi ozierese, Giovanna Pani, vicedirettore della Caritas e socia della cooperativa Spes e Maria Luisa Zambrano, figlia di quest’ultima. Per gli altri tre, Franco Demontis, Luca Saba e Roberto Arcadu l’accusa è di favoreggiamento personale mentre su Arcadu da solo pende quella di false informazioni fornite al pubblico ministero.

L’udienza

Nel quadro giudiziario complessivo l’udienza di ieri si è limitata a uno scambio tra accusa e difesa su alcune eccezioni avanzate da quest’ultima, contestate dal pm, e su cui il giudice per le udienze preliminari si è riservato di decidere nel prossimo confronto di fine novembre. Intanto l’avvocato Iai contesta la sentenza pronunciata dopo le indagini del Vaticano e da cui è nato l’attuale procedimento, quella di condanna del cardinale Becciu per peculato nel dicembre 2023, depositata dall’accusa per l’udienza preliminare. «A nostro avviso - dichiara- non è possibile riconoscerla perché il Tribunale Vaticano appartiene alla Città del Vaticano che non ha mai ratificato la convenzione europea dei diritti fondamentali dell’uomo e quindi non assicura le regole del giusto processo».

