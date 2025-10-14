Caso Cao, la maggioranza fa quadrato 

Il giorno dopo il polverone che ha investito un consigliere di maggioranza, sembra un’assemblea come tutte le altre. A Palazzo Bacaredda, come ogni martedì, si riunisce il Consiglio comunale: ci sono quasi tutti i consiglieri seduti tra i banchi di maggioranza e opposizione. Si discute sul documento unico di programmazione (votato dalla sola maggioranza), illustrato dal sindaco una settimana fa. C’è anche lui, naturalmente, Alessandro Cao, finito al centro del dibattito politico per una denuncia per presunti furti da un supermercato. Presidente dimissionario della commissione Attività produttive e uscito dal gruppo dei Progressisti (autosospeso), è sempre stato uno dei più presenti in aula. Era atteso, quindi. E c’è, seduto come sempre nel suo banco. Non parla con i giornalisti, con un cenno fa capire che non è il momento. Sarà più avanti. D’altronde lo ha già fatto lunedì sera quando in un post scrive di «non avere alcuna responsabilità e di confidare nell’operato della magistratura, certo che le indagini consentiranno di accertare la verità e dimostrare la mia completa innocenza».

In aula

Nella maggioranza prevale la linea dell’attendismo, che fa rima con garantismo. Un concetto che spiega bene Massimo Zedda: «Si tratta di una vicenda privata che nulla ha a che vedere con l’amministrazione.Se fossero state questioni attinenti all’amministrazione, avrei approfondito dall’interno. Ma così non è. Mi auguro che ci siano le possibilità per il consigliere per difendersi e dimostrare, come mi ha detto, la sua estraneità ai fatti». «È una vicenda privata», ribadisce Alessio Alias, capogruppo dei Progressisti. «L’autosospensione dal gruppo evita strumentalizzazioni politiche di una vicenda che è solo personale. Saremo pronti a riaccogliere il consigliere nel gruppo appena tutto si chiarirà».

Nessuno scossone politico, dunque. Su questo rassicura anche Marco Benucci, presidente del Consiglio. «Mi auguro che il collega possa dimostrare la sua estraneità ai fatti. Abbiamo fiducia nella magistratura, speriamo che tutto si chiarisca in tempi rapidi».

Il centrodestra

Posizioni di garanzia anche tra i banchi dell’opposizione.«Forza Italia è sempre stata garantista. Conosco la bontà del collega», dice Edoardo Tocco, capogruppo di FI. Il concetto lo ribadisce Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI: «La vicenda, come doveroso per chiunque, impone il massimo rispetto del principio di presunzione di innocenza. Solo all’esito delle verifiche potrà essere valutata ogni responsabilità. Confidiamo nella rapidità del lavoro della magistratura». ( ma. mad. )

