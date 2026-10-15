Caso Canu, lo strano silenzio del Pd 

Non solo fontanelle colorate di verdazzurro, ma soprattutto «scheletri negli armadi». Accuse volate ieri in Consiglio comunale tra i banchi della maggioranza. A pronunciarli i consiglieri di Uniti, Mario Manca e Francesco Guccini, gruppo orfano dell’assessore Marco Canu dimessosi «per motivi personali». Con Uniti alla ricerca di un sostituto, ieri Canu ha incassato i “complimenti” e i ringraziamenti sul suo operato, ma non è stato un grazie a 360 gradi nella coalizione. Dettaglio politico da non sottovalutare. Se Progressisti, M5S, Avs e Irene Melis dal Misto per conto di Sinistra futura sono intervenuti per il saluto, lo stesso non hanno fatto Pd, Socialisti e Sinistra futura di Angelo Coda. Un caso? Forse no. Come a segnare due fronti nella coalizione.

Franchi tiratori

Il messaggino, circolato nelle chat della maggioranza sulle conseguenze penali di chi ha autorizzato la verniciatura delle due fontanelle, il cui testo sarebbe finito “pari pari” a integrare l’interrogazione presentata da Maura Chessa, non è più una voce. Ieri ha trovato conferma negli interventi dei consiglieri di Uniti. «Ho avuto l’impressione - ha detto Manca - che l’interrogazione sia stata presentata col solo intento di mettere in imbarazzo l’assessore». Intervento duro. «Trovo singolare - ha sottolineato Manca - che il contenuto dell’interrogazione e ciò che è pubblicato sui social siano sostanzialmente un testo che circola da giorni in una chat dei capigruppo di maggioranza, circostanza che solleva interrogativi sull’origine e sulla reale finalità di questa interrogazione. Prima di puntare il dito sugli altri, ciascuno dovrebbe guardare in casa propria perché gli scheletri potrebbero averli tutti e qualcuno nemmeno dentro l’armadio, ma in giro per la città. Accetto il confronto politico, ma non insinuazioni e attacchi personali».

Accuse anche da Guccini, che nel toto assessore viene dato come sostituto di Canu: «Quando si vuole parlare in questa città, non bisognerebbe avere scheletri nell’armadio. E aggiungo, che talvolta occorrerebbe non avere proprio armadi». Oltre le fontanelle «riattivate dopo essere state vandalizzate», ha ricordato il sindaco Emiliano Fenu, è il contenuto del messaggio a tenere banco. E il toto assessori. Chi pensa a Eleonora Angheleddu prima dei non eletti di Uniti e vicina al Pd, che apre all’impossibilità di nominare Guccini assessore, e Marco Colomo che sale nelle quotazioni, incassa la risposta di Giovanni Mossa del Pd: «Ipotesi che non appartiene al mondo del reale». Intanto Fenu porta a casa la variazione di bilancio.

Servizi scolastici

Dall’opposizione Pierluigi Saiu sull’assessore Domenico Cabula dice: «Da un mese e mezzo attendiamo la risposta scritta all’interrogazione sui servizi post scolastici. Deve essere data entro dieci giorni. Segnaleremo alla presidenza del Consiglio e al prefetto la violazione». Cabula si prede le responsabilità: «L’interlocuzione è ancora in corso e non posso dare risposte definitive».

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