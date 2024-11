Caso Caffo: ora anche Zerocalcare fa un passo indietro 

«Mi è sembrato evidentemente inopportuno invitare a una fiera dedicata a Giulia Cecchettin un uomo accusato di violenza ai danni della sua compagna. Mi è sembrato sbagliato invocare il garantismo per troncare una discussione sulla violenza di genere, credo che sia stato tutto sbagliato». Con una serie di storie su Instagram, l’artista Zerocalcare (domenica scorsa ospite del festival cagliaritano Pazza Idea) ha deciso di non partecipare all’incontro con Chiara Valerio, la direttrice della fiera della piccola e media editoria, Più Libri Più Liberi, a Roma dal 4 dicembre.

Ma cos’è successo? L’evento scatenante è stato l’invito al filosofo siciliano Leonardo Caffo che avrebbe dovuto dialogare con la curatrice, Chiara Valerio, sul proprio libro, “Anarchia” (Raffaello Cortina editore). La notizia non è passata inosservata visto che Caffo è a processo per maltrattamenti e lesioni aggravate sulla ex (la Procura ha chiesto una pena a 4 anni e mezzo di carcere, la sentenza è prevista per il 10 dicembre) mentre, come detto, l’edizione 2024 della fiera romana è dedicata proprio alla memoria di Giulia Cecchettin. Dopo le prime proteste, Caffo ha fatto un passo indietro ma Valerio aveva rilanciato, chiamando in causa la sua presunta innocenza. A seguito del montare delle proteste, la Fiera ha fatto dietrofront - «abbiamo sbagliato e ferito, oltre le nostre intenzioni, e ci scusiamo» – mettendo a disposizione per i centri antiviolenza la stessa sala inizialmente riservata all’evento Caffo-Valerio. Ma l’attivista Carlotta Vagnoli (di recente a Cagliari) ha commentato duramente, invocando apertamente al boicottaggio, «se di quella pratica – che quella sì, parla di corpi e spazi – su cui scrivete i libri, vi interessa davvero qualcosa oltre a fatturarci a fine mese».

Le proteste social sono dilagate, con l’adesione, fra le altre, della linguista Vera Gheno (ospite anche lei del festival sardo) della scrittrici Vanessa Roghi e dell’artista Fumettibrutti: «Serve una presa di posizione forte e chiara. Questa società ci uccide». Adesso, con il ritiro di Zerocalcare, si ha la sensazione di una valanga pronta a seppellire tutto.

RIPRODUZIONE RISERVATA