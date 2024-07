Caso Brotzu: «I pazienti messi in pericolo» 

Il clima all’ospedale Brotzu di Cagliari, il più importante della Sardegna, si surriscalda. In una lettera durissima inviata ai vertici dell’azienda, i nove direttori di dipartimento contestano il mancato coinvolgimento in occasione del recente black out, che ha portato alla chiusura del pronto soccorso e al blocco degli interventi operatori. Senza chiarezza, si legge nella lettera, sono stati messi in pericolo operatori e pazienti. Nel mirino dei primari anche il ruolo della politica, che ha voluto gestire l’emergenza solo con la direzione dell’ospedale. Replica Todde: ricostruzioni fantasiose.

a pagina 4