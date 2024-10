Caso Brotzu-Businco, rischio cortocircuito: oggi tavolo urgente 

Non c’è più tempo: l’avvio dei lavori di ristrutturazione delle due sale operatorie del Businco è fissato per il 15 novembre. Serve una soluzione urgente, e soprattutto alternativa alla scelta dell’Azienda di spostare i pazienti oncologici del Busico al Brotzu per essere operati, e trasferirli di nuovo al Businco per la degenza. I medici sono sul piede di guerra e i pazienti sono preoccupatissimi. Da qui la decisione della presidente della commissione Sanità Carla Fundoni (Pd) di convocare una seduta urgente del parlamentino per oggi alle 12. Saranno ascoltati una delegazione della parte medica, una degli infermieri e la direzione sanitaria del Brotzu. E l’obiettivo è quello di riuscire a sciogliere il nodo oggi stesso.

Incontro informale

La convocazione della sesta commissione è arrivata ieri dopo un incontro informale al Businco della stessa Fundoni, di Francesco Agus (Progressisti) e di Giuseppe Frau (Uniti con Todde) con gli operatori sanitari. «Siamo contenti di aver dato risposte subito ai medici dell’oncologico e di aver avuto la possibilità di sentire le parti interessate», ha detto Fundoni dopo il spralluogo, «siamo convinti che già domani (oggi ndr.) si riesca a trovare una soluzione dopo aver discusso le problematiche che gli operatori sanitari ci hanno sottoposto, e siamo certi che la direzione sanitaria ci fornirà tutte le alternative possibili per evitare criticità che si ripercuoterebbero sui pazienti».

Il capogruppo dei Progressisti avverte: «La seduta della commissione sarà molto importante, d’altra parte sarebbe gravissimo sottovalutare l’impatto che una decisione del genere può avere sulla capacità di cura dei pazienti». Per Frau «è fondamentale trovare una soluzione che metta in sicurezza i pazienti e consenta di poter dare piena continuità all'attività chirurgica dell'ospedale, che a nostro giudizio deve essere valorizzato e potenziato come più importante riferimento della Sardegna per le patologie oncologiche, soprattutto in questo drammatico momento».

Ma una soluzione alternativa a quella indicata dall’azienda è davvero possibile? Uno dei timori dei medici che ieri hanno incontrato i consiglieri è che, chiudendo il blocco operatorio per due mesi (tanto dovrebbero durare i lavori), si andrebbe a depauperare l’oncologico che non sarebbe più in grado di dare risposte ai pazienti. E si ragiona sulla possibilità di ricavare spazi interni all’ospedale, oppure all’esterno con le unità mobili. Insomma, se la volontà c’è allora l’alternativa è possibile. Poi, «se anche le due sale dovessero restare aperte per altri due mesi, non sarebbe il certo il finimondo».

Obiettivi

Di certo, oggi in commissione non sarà facile. Obiettivo della politica è fare in modo che «gli operatori sanitari possano lavorare in piena serenità», ma anche «tranquillizzare i pazienti: devono essere consapevoli che l’ospedale non perde prerogative e che non saranno accumulati ritardi negli interventi». Quello che accadrebbe se improvvisamente tutti gli interventi venissero riprogrammati nelle sale operatorie del Brotzu. Per la politica «bisogna spegnere i focolai di paura rispetto a un diritto che deve essere garantito». La direzione sanitaria, attesa oggi in commissione, avrebbe rassicurato di essere al lavoro per evitare qualsiasi tipo di disguido.

Sullo sfondo, continua la protesta sindacale – oggi è in programma una manifestazione dell’Usb davanti all’Ares – per il rinnovo dei contratti, la stabilizzazione dei precari e lo scorrimento delle graduatorie in sanità. (ro. mu.)

