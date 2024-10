Caso Brotzu-Businco: «Non si devono creare sofferenze ai pazienti» 

«Siamo fortemente preoccupati sulla scelta di spostare i pazienti oncologici dal Businco al Brotzu per essere operati e poi ritrasferiti al Businco per la degenza, per la ristrutturazione delle vecchie sale operatorie e la costruzione di due sale ex novo. Al di là delle controindicazioni al trasferimento di pazienti oncologici per gli alti rischi, non si può ignorare la crisi di implosione del prestigioso Brotzu, a partire dal sovraccarico di lavoro dovuto alla chiusura di reparti e di interi ospedali sia nei territori che a Cagliari. L’ulteriore sovraccarico, dei pazienti oncologici, può solamente accrescere la destabilizzazione del colosso della sanità sarda», avverte Claudia Zuncheddu, portavoce della Rete sarda difesa della Sanità pubblica.

Il caso

I lavori di rifacimento delle vecchie sale operatorie – ha comunicato l’Azienda – dovrebbero partire il 15 novembre – e il piano che prevede di portare i malati che devono subire un intervento chirurgico avanti e indietro in ambulanza, preoccupa parecchio. Nei giorni scorsi i sindacati dei camici bianchi hanno lanciato l’allarme e chiesto il sostegno della politica. E chiaramente il “caso” si inserisce nel drammatico quadro generale in cui si trova l’Arnas, con medici e infermieri in stato d’agitazione, a un passo dalla proclamazione dello sciopero generale, a seconda dell’esito dell’incontro di venerdì prossimo con l’assessore Bartolazzi.

Le soluzioni

Questa mattina la presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale Carla Fundoni, insieme con i colleghi Giuseppe Frau e Francesco Agus, sarà nel presidio a incontrare i medici e i rappresentanti dell’Azienda. Obiettivo: trovare soluzioni alternative per poter aprire il cantiere con serenità, cantiere che sulla carta durerà due anni, ma non si esclude che i tempi per concludere il progetto, finanziato con 9 milioni di euro di fondi Pnrr, possano allungarsi.

Prosegue la dottoressa Zuncheddu: «Non è più sostenibile la sofferenza del personale sanitario, ridotto ai minimi termini e con un sovraccarico di lavoro non più sopportabile. È ancora più inspiegabile che la retribuzione dei medici del Brotzu sia inferiore non solo a quella dei colleghi europei e delle altre regioni d’Italia, ma addirittura degli stessi colleghi delle Asl».

Gli ospedali pubblici

«Non vorremmo, come sta avvenendo da oltre un decennio, che in nome di buchi di bilancio, di riorganizzazione e razionalizzazione, si portasse a termine lo smantellamento dei nostri ospedali pubblici». Zuncheddu aveva sollevato di recente la questione che riguarda l’ospedale Marino, ex luogo di cura e oggi quasi esclusivamente sede – importanti lavori sono in corso – degli uffici della Asl di Cagliari. Ora c’è il timore che anche per il Businco ci sia all’orizzonte un destino simile: chiusura e/o trasformazione.

Investimenti e assunzioni

«Per la costruzione delle nuove sale operatorie del Businco», prosegue la Rete, «non è indispensabile il trasferimento dei pazienti in altri ospedali. Ultimate le nuove sale, si possono avviare gli interventi di ammodernamento delle vecchie sale, evitando sofferenze ai malati e disservizi. Il Brotzu, come tutta la Sanità sarda, necessita di maggiori investimenti nel personale sanitario. Sono indispensabili nuove assunzioni, stabilizzazioni, adeguamento delle retribuzioni e rispetto della dignità delle professioni. I problemi dei medici non si risolvono con l’intervento prefettizio, ma è compito della politica decidere le soluzioni con gli addetti ai lavori». (cr. co.)

