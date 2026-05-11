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L’indagine.
12 maggio 2026 alle 00:09

Caso Brescia, «Cellino fu ingannato» 

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BRESCIA. La Procura di Brescia ritiene che l’ex presidente del Cagliari Massimo Cellino sia stato ingannato nell'operazione legata ai crediti fiscali poi risultati inesistenti e utilizzati dal Brescia Calcio per coprire parte degli obblighi tributari della stagione 2024/2025. Per questo motivo i magistrati hanno chiesto l'archiviazione della sua posizione. L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Jacopo Berardi, prosegue invece nei confronti di cinque persone accusate a vario titolo di aver organizzato il sistema di cessione dei crediti. Tra loro Gianluca Alfieri, amministratore della società che avrebbe commercializzato i crediti, il consulente fiscale Marco Gamba, l'intermediario Andrea Piceni, il broker Francesco Scalercio e l'imprenditore Danilo Porcile. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe messo in piedi una struttura societaria usata per immettere sul mercato crediti d'imposta privi di validità, poi acquistati da aziende e società sportive.

Gli inquirenti contestano agli indagati di aver ottenuto quasi 4 milioni di euro inducendo in errore più imprenditori, compreso l'allora numero uno del Brescia, il quale si era sempore dichiarato estraneo alla vicenda e parte lesa. L'utilizzo dei crediti contestati aveva avuto pesanti conseguenze sportive per il club lombardo, penalizzato in classifica e retrocesso in Serie C.

Massimo Cellino, nato a Sanluri nel luglio del 1956, nell’estate 1992 acquistò il Cagliari dai fratelli Orrù, cedendo la società nel 2014 a Tommaso Giulini. Nello stesso anno acquistò il Leeds, venduto nel 2017, l’anno in cui rileva la maggioranza del Brescia.

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