Caso Bova, indagine del Garante 

ROMA. Dopo il presunto tentativo di estorsione, su cui la procura di Roma ha aperto un fascicolo, e le denunce, si aggiunge un nuovo tassello alla vicenda giudiziaria e personale che coinvolge Raoul Bova.

Un caso nato dalla pubblicazione, senza consenso, sul canale “Falsissimo” di Fabrizio Corona dei messaggi tra l'attore e la modella Martina Ceretti. Da qui il Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un'istruttoria, dopo la diffusione di audio e chat per accertare eventuali violazioni della normativa privacy e delle regole deontologiche dei giornalisti. L'autorità ha anche emesso un avvertimento nei confronti di chiunque utilizzi la conversazione privata. E mentre l'ex dei paparazzi racconta di aver ricevuto audio e chat volontariamente dall'amico di Ceretti, Federico Monzino, l'imprenditore smentisce di aver ricevuto mille euro e il numero di un pusher da Corona in cambio delle conversazioni.

