Caso Bova, il pr: «Col ricatto non c’entro» 

Roma. Sembra destinata a proseguire tra reciproche accuse la vicenda degli audio rubati e dei presunti ricatti a Raoul Bova. La modella 23enne Martina Ceretti e il 29enne pr milanese Federico Monzino, entrambi coinvolti nella vicenda della diffusione degli audio privati dell'attore, sono stati ascoltati dagli investigatori e nonostante tutto gli interrogativi continuano a moltiplicarsi. I file, divulgati da Fabrizio Corona, sono ormai finiti in pasto ai social, tanto che il legale dell'attore, David Leggi, chiede una riflessione sul «voyeurismo di bassa lega» che si è generato, come in un nuovo «far west». Pare ancora lontana l'esatta ricostruzione della filiera di responsabilità che si cela dietro la vicenda, finita all'attenzione della procura di Roma, che indaga per tentata estorsione ai danni di Bova, anche se gli investigatori non escludono che possano emergere le ipotesi di altri reati.

Il nodo

Il groviglio dell'ipotetico triangolo - che collega la modella al suo amico e al noto fotografo - resta intricato. L'influencer avrebbe spiegato di aver condiviso in buona fede con Monzino alcuni audio e chat delle conversazioni avute con l'attore, ma senza alcun secondo fine. Ma il pr sostiene: «Ho inviato tutto io a Corona, Martina mi aveva mandato il materiale pochi secondi prima sul mio telefono e poi mi aveva dato il consenso di inoltrargliele». In un primo momento - spiega Monzino - «l'idea era quella di far diventare famosa Martina, cosa che lei desiderava. Io ho fatto solo da tramite. Il materiale non è stato quindi rubato o trafugato, ma condiviso volontariamente». Poi però, «sentendo quello che Corona avrebbe voluto pubblicare», Ceretti «si è resa conto dell'impatto che tutto questo avrebbe potuto avere sulla sua vita privata e sulla sua immagine. Così mi ha chiesto di fermare tutto. Io ho rispettato la sua volontà e da quel momento ho fatto di tutto perché quelle chat non venissero pubblicate», spiega ancora Monzino. «Ha chiesto anche lei a Corona di fermare tutto, di non far uscire nulla. A lui non è fregato nulla e ha pubblicato tutto di sua iniziativa, fuori da ogni controllo. Oggi sta usando quel materiale per costruirsi un racconto che non rispecchia la verità». Quanto all'ipotesi di ricatto ai danni di Bova, «io non ho mai avuto intenzione di ricattare nessuno, e mai l'ho fatto, infatti non sono indagato ma semplicemente informato sui fatti come Martina e Corona», insiste il pr milanese.

