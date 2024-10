Caso Bonifaci, prosciolto l’ex consigliere 

Non luogo a procedere per la prescrizione dei reati, si è conclusa con questo provvedimento la vicenda giudiziaria Esedra–Bonifaci. Sotto accusa c’erano l’ex presidente della Commissione urbanistica di Olbia, l’architetto Giorgio Spano, il figlio Gabriele, I manager del gruppo Bonifaci, Roberto Capobianchi e Pino Costa e l’imprenditore Marcello Gaspari. Secondo la Procura di Tempio, l’ex assessore del Pd ed ex presidente della Commissione urbanistica di Olbia, l’architetto Giorgio Spano e il figlio avrebbero ricevuto incarichi di lavoro dai due manager del costruttore romano Domenico Bonifaci, in cambio di un’attenzione particolare per gli interessi immobiliari dello stesso Bonifaci. L’indagine della procura gallurese era partita sulla base di una lunga deposizione di un ex consigliere comunale che faceva riferimento ai rapporti tra Giorgio Spano e i manager di Bonifaci. Ma gli investigatori non hanno trovato alcun riscontro all’ipotesi di una una tangente mascherata al presidente della Commissione urbanistica. Anche la contestazione delle consulenze in cambio dei favori è stata ridimensionata nel corso dell’istruttoria. Le difese, Giovanni Azzena, Nicola Di Benedetto e Ivano Iai, hanno sempre escluso qualsiasi scambio di favori.

RIPRODUZIONE RISERVATA