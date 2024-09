Caso Boccia, Sangiuliano si arrende 

Finisce così, in una tiepida giornata di inizio settembre, l'estate rovente del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, a un passo dal giro di boa dei due anni alla guida del ministero. Finisce picconato da una brillante donna in carriera, una giovane imprenditrice di Pompei che lo ha crocifisso mediaticamente con uno stillicidio di rivelazioni social, fatto di foto e documenti pubblicati con l'intento di vendicare la promessa tradita di nominarla sua consulente per i grandi event.

La richiesta di Meloni

Nonostante la pubblica ammenda in tv, al prezzo di mostrare agli italiani le lacrime per aver tradito la consorte; nonostante l'iniziale sostegno della premier, che gli aveva dato fiducia, alla fine non ha potuto che arrendersi. Glielo aveva consigliato l'avvocato Silverio Sica: «Con le dimissioni potrebbe recuperare la sua libertà di azione». Ma lo ha richiesto la premier, che ha dovuto alzare le mani davanti a uno scandalo che non accennava a finire e di fronte al pericolo che si tramutasse in ipotesi di reato. «Ringrazio Sangiuliano, persona capace e uomo onesto», ha detto la premier accettando la lunga lettera di dimissioni presentata dal ministro, in cui la ringrazia a sua volta per l'affetto e per averlo difeso «con decisione».

Sangiuliano poi lascia il ministero in silenzio. Ma nella lettera di dimissioni rivendica i risultati raggiunti: «Questo lavoro non può essere macchiato da questioni di gossip». E poi, afferma, «ho bisogno di tranquillità personale, di stare accanto a mia moglie che amo, ma soprattutto di avere le mani libere per agire in tutte le sedi legali contro chi mi ha procurato questo danno». Al suo posto andrà Alessandro Giuli, un altro giornalista, che proprio Sangiuliano aveva chiamato a dirigere il Maxxi.

La replica di Boccia

Intanto Maria Rosaria Boccia, dopo aver detto a La Stampa che il ministro era «sotto ricatto» («da parte di chi? Ci sono direttori di settimanali»), ieri sera su La7 è tornato sulla questione, dicendo che Sangiuliano avrebbe ricevuto una mail con delle foto. Ha anche detto di essere un'elettrice di Giorgia Meloni, «donna in gamba», benché nel colloquio con La Stampa l'avesse accusata di «comportamenti sessisti» verso di lei.

Anche lei, però, si dice dispiaciuta dell'esito della vicenda: «Non sono contenta, lui meritava quel posto, è una brava persona e molto competente». Ha sbagliato a lasciare? «Forse ormai era necessario. Poteva non farlo, dicendo la verità fin dall'inizio». Poi Boccia aggiunge: «Il ministro deve dire la verità su di noi», aggiungendo però che «se la moglie è la persona più importante della sua vita, non avrebbe dovuto esporla così». E se Sangiuliano non racconterà la verità «sarò costretta a raccontarla io, ma cadrebbero nel racconto tante altre donne. Ho ascoltato telefonate, letto messaggi. Oggi nei cellulari, anche se cancellati, c'è tutto». L’ex marito della donna, intervistato su Rete 4, afferma: «Non invidio il ministro, non immagina quello che passerà».

