Caso Boccia-Sangiuliano, il ministro Giuli dai pm 

Nuovo, ennesimo, colpo di scena sul caso Boccia-Sangiuliano, costato la poltrona della Cultura all'ex direttore del Tg2. I pm di piazzale Clodio, che hanno iscritto nel registro degli indagati l'imprenditrice di Pompei con le accuse di minaccia a corpo politico dello Stato e lesioni aggravate, hanno ascoltato per oltre un'ora il neoministro, Alessandro Giuli, come persona informata sui fatti.

«È stato un atto istruttorio a 360 gradi», spiegano gli inquirenti e ciò fa intendere che l'audizione ha riguardato anche la fase post dimissioni di Sangiuliano e il licenziamento del capo di gabinetto, Francesco Gilioli, l'11 ottobre scorso. Perché con lui «è venuto a mancare il rapporto fiduciario», aveva detto Giuli. Parole che hanno lasciato intendere una frattura legata ad un evento improvviso, a qualcosa di “traumatico”. Qualcuno ha ipotizzato anche la «propalazione» di notizie coperte da segreto amministrativo, anche se nei giorni a seguire lo stesso ministro ha tagliato corto affermando che «non esiste alcun caso Gilioli». Gli inquirenti hanno, però, voluto approfondire con il ministro cosa ha portato all’allontanamento dell'alto funzionario. L'ex capo di gabinetto è infatti citato in almeno due passaggi dell'esposto presentato da Sangiuliano e in particolare in riferimento alla nomina, poi saltata, di Boccia a consigliera per i Grandi Eventi.

RIPRODUZIONE RISERVATA