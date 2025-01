Caso Beic, il pm chiede i domiciliari per i due architetti 

Milano. Da un primo quadro di indagine che fece emergere «conflitti di interesse tra i commissari di gara e alcuni concorrenti» si è arrivati a ipotizzare «relazioni radicate e contatti avvenuti anche durante i lavori della commissione giudicatrice».

Per questo la Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari per gli architetti di fama internazionale Stefano Boeri (autore fra l’altro del progetto della nuova via Roma a Cagliari) e Cino Zucchi, indagati per turbativa d'asta e falso nell'inchiesta, nata dalla segnalazione di un architetto all’Ordine, sul concorso di progettazione internazionale per realizzare la Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura prevista entro il 2026 a Porta Vittoria.

Il gip Luigi Iannelli ha escluso il pericolo di inquinamento probatorio e ha fissato gli interrogatori preventivi, previsti dalla riforma Nordio, per il 4 febbraio per decidere se applicare i domiciliari anche a Pier Paolo Tamburelli, uno dei progettisti della cordata vincitrice, legato a Boeri (presidente della commissione), che avrebbe avuto «un ruolo di primo piano» nel pilotare la gara.

Interrogatori in programma anche sulle richieste di interdizione dalla professione per gli architetti Angelo Lunati e Giancarlo Floridi, del team di progettisti vincitori del bando.

Già respinte le richieste interdittive per Manuela Fantini, in rapporti di collaborazione con Boeri, e Andrea Caputo, progettista che arrivò terzo, e anche la richiesta di sequestri a carico di Boeri e degli altri indagati per oltre 5 milioni di euro.

«Sono sorpreso e turbato» dalla richiesta d'arresto, spiega Boeri, noto in tutto il mondo per il Bosco Verticale e indagato pure in una delle inchieste sulla gestione urbanistica sul Bosconavigli.

