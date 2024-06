Caso Bechere verso l’archiviazione 

Adesso neanche loro sanno bene di cosa sono accusati, sicuramente di rapina, lesioni, circonvenzione di incapace, appropriazione indebita e furto, reati per i quali il gip di Tempio e il Tribunale del Riesame di Sassari hanno detto no all’arresto per mancanza di prove certe. Ma Giorgio Beccu, 50 anni, di Berchidda, e Maria Giovanna Meloni, olbiese di 42 anni, ora vorrebbero capire dove è finita l’accusa pesantissima per la quale sono stati sottoposti a una decina di perquisizioni, test del dna e interrogatori, ossia quella di avere ucciso con forti dosi di benzodiazepine, la pensionata olbiese Rosa Bechere. La Procura di Tempio sta procedendo contro la coppia, senza prove sostengono gip e Tribunale del Riesame, per l’appropriazione indebita dei soldi della vittima e l’accusa di omicidio è stata accantonata, messa in ghiacciaia, destinata alla richiesta di archiviazione. A distanza di quasi venti mesi dalla scomparsa di Rosa Bechere (62 anni, invalida, moglie di Davide Iannelli, in carcere per l’omicidio di Tony Cozzolino) il caso ha sicuramente altre due vittime, Giorgio Beccu e Maria Giovanna Meloni. La coppia con le contestazioni residue dell’indagine a loro carico, resta in un angosciante limbo giuridico e morale che per ora non ha sbocchi e che dura ormai da oltre un anno e mezzo. Le accuse di avere depredato la pensionata per mesi, riempendola di farmaci, non hanno superato la fase cautelare (per l’omicidio non è mai stata fatta alcuna richiesta di arresto) e ora vengono riproposte con una ormai prossima richiesta di rinvio a giudizio. Una situazione terribile, perché l’accusa di omicidio non è contestata ma scompare e riappare nel fascicolo che sta per approdare in Tribunale (quello per la razzia dei soldi della vittima).

«Non volevano ucciderla»

Il difensore della coppia, il penalista Giampaolo Murrighile, argomenta per paradossi spiegando la condizione (senza precedenti) dei suoi assistiti: «Non ci sono prove per l’omicidio, tanto è vero che non è mai stata chiesta una misura cautelare, non ci sono prove per il resto dei reati, in sede cautelare i giudici sono stati chiari. Ora si profila un non processo nel quale l’accusa dell’uccisione della vittima non c’è ma c’è, perché su di essa si basano le contestazioni residue. Le indagini sono doverose, ma c’è anche la necessità su un piano umano di mettere fine a questa situazione».

