Caso Bechere, nuovi testimoni 

Ancora guai per Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, indagati da tempo per la scomparsa della pensionata Rosa Bechere. Le indagini dei Carabinieri proseguono serrate e ora i militari avrebbero acquisito rilevanti dichiarazioni da almeno tre persone che hanno avuto rapporti in passato con la coppia. Stando a indiscrezioni, si tratterebbe di vicende simili a quella di Rosa Bechere, della quale non si hanno più notizie dalla fine del novembre scorso. Le persone sentite dagli investigatori avrebbero confermato che la coppia era interessata, in modo anomalo, alle informazioni sulle loro disponibilità finanziarie e patrimoniali. I Carabinieri avrebbero trovato importanti conferme del modus operandi della coppia, verificato nel caso della pensionata scomparsa. Secondo il pm, prima di sparire (ma anche nei giorni successivi alla scomparsa) la pensionata olbiese sarebbe stata derubata di denaro e oggetti che aveva acquistato. Circostanza provata dagli investigatori, ma che non prova la responsabilità del presunto omicidio della Bechere. Il dato rilevante è l’esistenza di persone che sostengono di avere vissuto una esperienza simile a quella descritta dagli investigatori, riferita alla condizione di Rosa Bechere.

Lo casa dei gatti

Altra tegola sulla testa di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu è l’ordine di sgombero della casa di via Pietro Aretino, dove i due sono rientrati di recente, dopo il dissequestro ordinato dalla Procura. L’immobile è di proprietà del Comune di Olbia, come è noto da tempo, e non è agibile. I due lo occupano abusivamente, stando all’ordinanza che impone lo sgombero entro qualche giorno. L’edificio (dove soggiornavano anche decine di gatti) deve essere ristrutturato e consegnato ai legittimi assegnatari.

Il caso Iannelli

E oggi a Tempio si annuncia una prima udienza gup carica di tensione nel processo per l’omicidio di Tony Cozzolino (bruciato in strada nel marzo del 2022). L’imputato è Davide Iannelli, marito di Rosa Bechere, difeso dal penalista Abele Cherchi. Ci saranno anche i parenti della vittima, assistiti dagli avvocati Angelo Merlini, Giampaolo Murrighile e Antonio Fois.