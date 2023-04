Caso Bechere, nuovi test del Dna 

Ancora accertamenti tecnici sul caso di Rosa Bechere. Mentre passa il tempo senza nessuno sviluppo sulla sorte della pensionata olbiese, nei giorni scorsi sono state completate le operazioni per la comparazione del Dna di diverse persone con quello estratto da reperti organici in possesso dei Carabinieri del Ris di Cagliari. Sono stati prelevati campioni del Dna del marito della donna scomparsa, Davide Iannelli (in carcere per l’omicidio Cozzolino) e di altre persone. Le attività coperte da segreto istruttorio riguardano soggetti che sono venuti a contatto con la pensionata olbiese sparita alla fine di novembre dell’anno scorso.

Sparita nel nulla

Il profilo genetico degli indagati per il presunto omicidio della donna, Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, è in possesso del Ris di Cagliari già da tempo. Quindi sono in corso attività di comparazione che riguarderebbero altre persone. È la prova della incertezza assoluta intorno alla vicenda. L’unico dato inconfutabile è la totale mancanza di notizie sulla sorte di Rosa Bechere, poco più di 60 anni, che sembra essere stata risucchiata nel nulla. La possibilità che la pensionata sia stata minacciata e vessata da altre persone (che lei conosceva bene) non è mai scartata del tutto. Si tratta di soggetti che avevano pessimi rapporti anche con gli indagati per il presunto omicidio di Rosa Bechere, Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu. Insomma, un quadro intricato di rancori e forti tensioni, nel quale è maturato anche l’omicidio di Tony Cozzolino, per il quale, il prossimo 9 maggio, inizierà il processo a carico di Davide Iannelli. E l’uomo accusato del delitto efferato di via Petta (Cozzolino venne cosparso di benzina e bruciato) ora chiede disperatamente di conoscere la sorte della moglie. Le condizioni di Iannelli, da un anno nel carcere di Bancali, sono gravi. La conferma arriva dal suo difensore, l’avvocato Abele Cherchi. Il legale dice: «Non posso dare dettagli, per rispetto del mio assistito. Ma Iannelli sta male».

«Ditemi dove è Rosa»

Iannelli non ha mai escluso che la moglie sia rimasta vittima di una rappresaglia, ma è una tesi che che non ha trovato riscontri investigativi. Ora l’uomo è in uno stato di profonda prostrazione, psichica e fisica, tanto che è sottoposto a una terapia farmacologica. Chiede di avere notizie della moglie, con la quale ha parlato per l’ultima volta quasi cinque mesi fa. Osserva l’avvocato Abele Cherchi: «Iannelli non si dà pace ed è logorato dal silenzio sulla sorte della compagna. Una condizione quasi insostenibile».