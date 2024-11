Caso Bechere: «Non archiviate le indagini» 

Carcere a vita per l’omicidio Cozzolino e due anni senza notizie della moglie. È il novembre di Davide Iannelli, dopo la sentenza della Corte d’Assise di Sassari che lo riconosce colpevole del brutale assassinio del vicino di casa. E i legali dell’uomo, Cristina e Abele Cherchi, oltre ad annunciare il ricorso in Appello, chiedono che la Procura di Tempio continui a indagare sulla scomparsa di Rosa Bechere. La condanna all’ergastolo arriva a pochi giorni dal secondo anniversario della sparizione della moglie di Iannelli. Dal 25 novembre del 2022, infatti, non si hanno più notizie della donna. E la Procura di Tempio ha chiesto l’archiviazione dell’indagine per l’ipotesi di omicidio. Rosa Bechere, 60 anni, è sparita nel nulla dopo essere stata visitata da un medico che rilevò l’intossicazione da un farmaco a base di benzodiazepine. Per due anni il pm ha contestato l’omicidio a Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, per poi presentare al gip una clamorosa richiesta di archiviazione. La coppia olbiese ha vissuto in una specie di incubo giudiziario, con perquisizioni continue e interrogatori. Ora dagli atti emerge che la Procura non ha mai avuto prove. Gli avvocati Cristina e Abele Cherchi vogliono sapere, per conto di Iannelli, se le indagini sono state condotte anche in altre direzioni e sopratutto si oppongono alla loro interruzione.

