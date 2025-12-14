VaiOnline
Olbia.
15 dicembre 2025 alle 00:38

Caso Bechere, l'indagine si allarga 

Diverse persone anziane derubate sistematicamente di risparmi e pensione, la morte mai chiarita di un uomo di 70 anni avvenuta qualche giorno dopo la scomparsa di Rosa Bechere. Sono altri temi che entrano nella nuova indagine sulla sparizione della donna, avvenuta a Olbia la sera del 25 novembre 2024. Il sostituto Alessandro Bosco e il procuratore generale Luigi Patronaggio non stanno trascurando nessun elemento nel nuovo tentativo di dare una risposta al giallo di via Petta. Tutto ruota attorno ad alcuni episodi che sarebbero avvenuti nella zona di via Tasso, via Aretino, a ridosso del porticciolo che guarda a via Redipuglia. Negli atti si parla di persone alle quali sarebbero spariti soldi e carte di credito, come è successo a Rosa Bechere prima di sparire nel nulla. Le vittime sarebbero state avvicinate e poi convinte “grazie ad un attaccamento morboso” ad abbassare la guardia, con il risultato di essere derubate. L’inchiesta cerca riscontri sull’eventuale coinvolgimento (tutto da provare) in queste vicende degli indagati per la scomparsa di Rosa Bechere, Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu.

Non vi è alcun collegamento con il caso di Rosa Bechere, ma non è sfuggita agli investigatori la vicenda del pensionato olbiese Antonio Usai, 70 anni, il cui cadavere venne trovato in acqua, davanti al lungomare di via Redipuglia, pochi giorni dopo la sparizione della donna. Una fine tragica rimasta senza spiegazioni, avvenuta nella stessa zona dove si stanno concentrando le indagini del pm Bosco. La settimana che si apre è molto importante per una serie di accertamenti, oggi il Ris (a Cagliari) inizia le indagini scientifiche sui reperti trovati nella Punto degli indagati.

