Caso Bechere, l’indagine si allarga 

«Mettete in salvo mia moglie, la stanno terrorizzando e ha paura». È uno dei disperati appelli di Davide Iannelli alla Procura di Tempio e alle forze dell’ordine, contenuto in una email agli atti del processo (ora in Appello) sull’omicidio Cozzolino. Un documento che ora entrerà nella nuova indagine sulla scomparsa di Rosa Bechere. Il pm Alessandro Bosco, da qualche giorno titolare delle indagini riaperte sulla sparizione della pensionata olbiese, avrebbe già acquisito gli atti del processo sulla tragica fine di Tony Cozzolino. Davide Iannelli, marito di Rosa Bechere, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio avvenuto a Olbia nel marzo del 2022. Lo stesso Iannelli, dopo essere stato arrestato e trasferito in carcere per il delitto di via Petta, dalla sua cella chiedeva (inutilmente) aiuto a magistrati e forze dell’ordine: temeva per la vita della moglie.

Negli atti del ricorso in Appello (firmato dai difensori di Iannelli, gli avvocati Abele e Cristina Cherchi) si parla delle pesantissime intimidazioni subite da Rosa Bechere sino a poche settimane prima della scomparsa (25 novembre 2022). Il pm Alessandro Bosco avrebbe iniziato a lavorare partendo dalle posizioni delle due persone attualmente indagate per la scomparsa di Rosa Bechere, Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu. Ci sono una serie di episodi avvenuti tra aprile e novembre del 2022 (danneggiamenti della casa di Rosa Bechere, minacce di morte e sottrazione di corrispondenza) che il pm intende approfondire. E potrebbe essere la chiave per risolvere il giallo della scomparsa della pensionata. Negli atti, però, si parla anche di altre persone (tutte identificate) che minacciavano e spaventavano Rosa Bechere. L’inchiesta sembra aperta a qualsiasi scenario.

