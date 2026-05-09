Caso Bechere: il silenzio degli indagati 

Forse è l’ultimo atto delle indagini bis sulla sparizione della pensionata Rosa Bechere e si è risolto in un nulla di fatto. Ieri gli indagati del fascicolo bis, Maria Giovanna Meloni e il compagno Giorgio Beccu, hanno deciso di non rispondere alle domande del procuratore facente funzioni di Tempio, Alessandro Bosco. Meloni è stata convocata in mattinata nella caserma del Reparto territoriale dei Carabinieri, mentre Beccu (in precarie condizioni di salute) è stato sentito nella sua abitazione. Si parla della seconda indagine nell’arco di quattro anni sul caso della pensionata scomparsa a Olbia alla fine di novembre del 2022. La prima inchiesta si era chiusa con una sollecitazione ad archiviare il caso, ma la Procura generale aveva riaperto il caso affidandolo al pubblico ministero Alessandro Bosco. Nessun commento da parte delle difese, i penalisti Angelo Merlini e Giampaolo Murrighile. Ieri le due persone indagate (per omicidio) non hanno preso in considerazione la possibilità di rispondere al magistrato della Procura di Tempio. Il quadro investigativo, stando a indiscrezioni, è esattamente quello rilevato dai magistrati alla fine della prima inchiesta. Non sarebbero emersi elementi sulla responsabilità della coppia, l’ipotesi è quella della somministrazione di un sedativo in dosi massicce per stordire Rosa Bechere e prenderle denaro e oggetti personali. Ma non è stato trovato il corpo e neanche le prove del presunto piano della coppia. Il lavoro di Alessandro Bosco sarebbe prossimo alla conclusione.

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