Caso Bechere, il giallo è irrisolto 

Sei mesi dalla scomparsa di Rosa Bechere e ora la Procura deve decidere cosa fare. I Carabinieri di Olbia hanno finito il loro lavoro, tutte le attività investigative sono concluse. E si può dire che, almeno in questo momento, non ci sono elementi neanche per chiedere la misura cautelare a carico degli unici indagati per il presunto omicidio della pensionata di 61 anni. Il fascicolo è all’impasse. Gli olbiesi Maria Meloni e Giorgio Beccu sono a bagnomaria dallo scorso novembre e ora è tempo di bilanci per una indagine che attribuisce alla coppia la responsabilità di avere derubato, avvelenato e fatto sparire la pensionata. Accuse pesantissime che per ora non hanno trovato riscontri.

Perquisizioni e Dna

A partire dalla fine di novembre 2022, quando Rosa Bechere ha fatto perdere le sue tracce, i Carabinieri le hanno provate tutte. Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu sono stati sentiti per ore come persone informate sui fatti, quindi sono iniziati perquisizioni e sequestri di case, auto e anche di una barca. Accertamenti che non hanno portato alcuna prova decisiva, se non dimostrare che i due hanno beneficiato di beni e denaro della pensionata. Ma la prova di un omicidio è altra cosa. La presenza del Dna degli indagati nella casa di Rosa Bechere dice poco, perché la coppia era spesso insieme alla donna scomparsa, come ha sempre sostenuto il difensore degli indagati, l’avvocato Giampaolo Murrighile. Anche le intercettazioni dicono tante cose, ma nulla che possa imprimere una svolta all’inchiesta.

Il caso Cozzolino

E poi ci sono altre carte che complicano il caso e infittiscono il giallo, sono quelle del fascicolo sull’omicidio di Tony Cozzolino, ucciso nel marzo del 2022 da Davide Iannelli, marito di Rosa Bechere. Dagli atti emerge che Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, nella “faida” di via Petta, l’odio mortale tra il gruppo vicino alla vittima e quello di Iannelli, erano schierati apertamente con quest’ultimo. Tanto che sono loro ad accompagnare Rosa Bechere in carcere nelle visite al marito. Sono sempre loro che parlano con i legali di Iannelli, gli avvocati Abele e Cristina Cherchi, del clima di paura e terrore che vive la pensionata per continue minacce e i legali si raccomandano con la coppia di stare vicino a Rosa. Nel processo per l’omicidio Cozzolino, la Procura porta avanti questa tesi, Iannelli uccide per regolare tutti i conti, Meloni e Beccu sono dalla parte della moglie, che poi però uccidono. Una ricostruzione sino ora senza riscontri decisivi.