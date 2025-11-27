VaiOnline
Olbia.
28 novembre 2025 alle 00:21

Caso Bechere: i Ris a casa degli indagati 

La svolta è avvenuta nelle ultime ore ed è coperta dal riserbo più assoluto, le (nuove) indagini sulla scomparsa della pensionata Rosa Bechere potrebbero essere a una svolta. Il sostituto Alessandro Bosco ieri si è recato, a sorpresa, nella casa di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu. Il magistrato si è presentato nell’abitazione della coppia indagata, in via Pietro Aretino, a Olbia, con i Carabinieri del Ris e del Reparto territoriale della città gallurese. Vista la natura delle operazioni si è resa necessaria la presenza dei difensori della coppia, i penalisti Angelo Merlini e Giampaolo Murrighile.

La sensazione è che i Carabinieri stiano cercando un oggetto, una traccia, un elemento del quale sanno con esattezza rilevanza e caratteristiche, ma non la collocazione. Sono stati effettuati rilievi con il luminol e con un’altra sofisticata tecnologia, nella casa e nell’auto dei due indagati. Maria Giovanna Meloni ha reagito con veemenza quando ha visto i cronisti in via Pietro Aretino. Insieme al compagno è indagata per la sparizione di Rosa Bechere, avvenuta il 25 gennaio del 2022. Sino a questo momento a carico della coppia non è stato trovato nulla. Le indagini proseguono oggi probabilmente in una casa di Su Canale, Monti e forse in una porcilaia a Berchidda. I Carabinieri potrebbero anche decidere di effettuare dei carotaggi in un appezzamento di terreno. Di sicuro la nuova inchiesta sul giallo (aperta dal procuratore generale, Luigi Patronaggio) sembra essere entrata subito in un fase delicatissima. Oggi si capirà se pm e Carabinieri hanno già in mano qualcosa che potrebbe risolvere il caso. Nessun commento, per ora, dagli avvocati della famiglia Iannelli-Bechere, Cristina e Abele Cherchi.

