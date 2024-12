Caso Bechere, forse la donna è scappata per paura di ritorsioni 

È sempre più fitto il giallo di Rosa Bechere, la pensionata di Olbia scomparsa due anni fa. Dagli ultimi atti delle indagini e dalla richiesta di archiviazione dell’ipotesi di omicidio, emerge infatti che la donna (62 anni) potrebbe essersi allontanata volontariamente da Olbia. È una ipotesi remota, ma che non è possibile escludere. Rosa Bechere sparisce il 25 novembre del 2022, la sua casa di via Petta da allora è vuota. La pensionata è la moglie di Davide Iannelli, l’uomo condannato all’ergastolo per la brutale aggressione ai danni del rivale Tony Cozzolino. Iannelli l’11 marzo del 2022 causa ustioni mortali al rivale e qualche settimana fa gli è stato inflitto il carcere a vita. Rosa Bechere sparisce dopo avere visto il marito nel carcere di Bancali. In una conversazione, registrata dalla Polizia Penitenziaria, la donna dice al compagno detenuto: «Mi stanno minacciando, me la faranno pagare». Manca il soggetto, ma è evidente che si tratta di qualcuno che anche Iannelli conosce bene. La domanda è, Rosa Bechere è scappata per paura di ritorsioni? La Procura di Tempio ha chiesto al gip di archiviare il fascicolo aperto a carico di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, accusati (senza prove) di avere stordito la pensionata con benzodiazepine e di averla uccisa. I pm non escludono che Rosa Bechere sia ancora viva. Di sicuro non c’è nessuna prova che sia morta. Formalmente la pensionata risulta in vita, tanto che gli avvocati Cristina e Abele Cherchi, i suoi legali, non hanno potuto costituirsi parte civile nel processo per le presunte razzie dei suoi soldi. Un uomo ucciso, un altro condannato all’ergastolo e una donna sparita nel nulla: sono i protagonisti di una storia ancora tutta da scrivere.

