Caso Barabino, nuovo ammanco di 90 mila euro 

Adesso il tesoro sottratto supera il mezzo milione di euro. È la cifra complessiva che finora Roberta Barabino, ex amministratrice di sostegno infedele, ha sottratto a sei delle decine di anziani e persone fragili che amministrava per conto del Tribunale di Nuoro. Alla donna, cui il Riesame ha concesso i domiciliari prima di Natale, è stata notificata la sesta misura cautelare che certificati nuovi ammanchi per 90 mila euro da un altro amministrato. Stessa consistenza patrimoniale sottratta nella prima misura cautelare che aveva permesso di svelare il sistema “Barabino”. Sinora gli ammanchi contestati raggiungono la cifra di 509 mila euro. Soldi in parte finiti in due b&b, gli altri per gli inquirenti sono stati celati. Centinaia i capi di imputazione contestati alla donna, difesa da Antonio Secci e Gianluca Sannio, accusata di peculato, riciclaggio e autoricicalaggio. (

