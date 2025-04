Caso Barabino, i Pm: «12 anni» 

Una richiesta complessiva di 12 anni di reclusione, è quella avanzata ieri mattina dai sostituti procuratori di Nuoro, Riccardo Belfiori, Andrea Jacopo Ghironi e Selene Desole nei confronti di Roberta Barabino e del marito Antonio Francesco Coinu, davanti al Gup del Tribunale barbaricino. La Procura ha chiesto 7 anni e 6 mesi per Barabino e 4 anni e 6 mesi per Coinu, entrambi imputati con rito abbreviato, che prevede uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna.

Le accuse

Per Roberta Barabino, accusata di peculato, falso e autoriciclaggio, la richiesta iniziale era di 8 anni di reclusione, cui si sono aggiunti altri 2 anni per la continuazione dei reati. Applicando lo sconto previsto dal rito, la richiesta finale è stata ridotta a 7 anni e 6 mesi. Per Antonio Francesco Coinu, accusato di riciclaggio in due episodi, la pena base era 5 anni, aumentata di 1 anno e 9 mesi per la continuazione, ridotta a 4 anni e 6 mesi con il medesimo criterio. Secondo l’accusa, la Barabino – nominata amministratrice di sostegno dal Tribunale – avrebbe sottratto o usato impropriamente quasi 540 mila euro dai conti degli assistiti, utilizzando le somme per beni di lusso, immobili, ristrutturazioni, traslochi, videogiochi, consolle, hamburger al fast food, trattamenti estetici e altre spese personali.

Il sistema Barabino

Sette i casi contestati in questa tranche, due dei quali coinvolgono anche Coinu. Tra le vittime un’ex insegnante di Nuoro, a cui sarebbero stati sottratti 112 mila euro, un’altra assistita sempre a Nuoro con 116 mila euro prelevati, e poi ancora prelievi per 10 mila, 37 mila, 42 mila e 9 mila euro. Il caso più grave è quello di una donna a cui sono stati sottratti 214 mila euro in tre anni, di cui 106 mila in contanti, prelevati con centinaia di operazioni da sportelli bancomat. Complessivamente sono ben 1374 i capi d’accusa. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Gianluca Sannio e Antonio Secci, le parti civili sono rappresentate dagli avvocati Nazarena Tilocca, Chiara Soro, Oliviero Denti e Caterina Sanna. Sentenza a luglio.

Cumulo di pena

Non è il primo processo per Barabino: un mese fa, è stata condannata a 5 anni per reati analoghi – peculato e autoriciclaggio – per altri sei assistiti e circa 170 mila euro sottratti. La pena si aggiunge a una condanna precedente di 7 anni e 8 mesi. Se le richieste dell’accusa saranno accolte, la condanna complessiva supererà i 20 anni di reclusione. E nuovi guai giudiziari sono in arrivo: a giugno approderà davanti al Gup un filone d’inchiesta, che riguarda altri 13 assistiti raggirati.

