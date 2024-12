Caso Barabino, altre tre accuse 

Dopo i sei fascicoli di fine novembre, sono approdati ieri, davanti al gup Giovanni Angelicchio, altre tre vicende del caso di Roberta Barabino, l’ex amministratrice di sostegno di Oliena indagata per peculato e auto-riciclaggio.

Complessivamente sinora sono trentacinque i casi contestati alla donna accusata di aver utilizzato impropriamente per utilità personali e acquisto di beni di lusso i fondi dei suoi assistiti. Ieri alla donna sono stati contesti prelievi indebiti complessivi per altri 177 mila euro, che si aggiungono alle centinaia di migliaia di euro.

Nei nuovi tre procedimenti sono contestati ammanchi dai conti degli assistiti rispettivamente di 130 mila euro, 37 mila e 10 mila euro, e sono stati rinviati al 21 gennaio quando saranno riuniti e discussi tutti insieme ad altri quattro già ammessi al giudizio abbreviato, per evitare di avere un carico eccessivo nella valutazione. In quella data verrà fissato il calendario anche per la discussione degli avvocati difensori della Barabino, Gianluca Sannio e Antonio Secci.

Il giudice ieri ha ammesso quindi la riunione dei procedimenti formulata dagli avvocati difensori.

Negli altri processi già decisi l’ex amministratrice infedele era stata condannata a sette anni e otto mesi per peculato, falso e auto-riciclaggio e falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale.

Coinvolto anche il marito della donna, Graziano Coinu, che negli altri processi arrivati a decisione con il giudizio abbreviato è stato condannato a una pena di tre anni e dieci mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA