Caso Balogun, tensione Uefa-Fifa 

Espulso contro la Bosnia e regolarmente in campo negli ottavi contro il Belgio (nella notte) grazie all’intercessione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump: «Ho parlato con Infantino, il fallo non c’era». E la Fifa, ieri, ha respinto il ricorso della Federazione belga sulla sospensione della squalifica dell'attaccante Folarin Balogun, giudicandolo "inammissibile".

Il Governo belga

Non si placa la bufera sulla decisione della Fifa di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia di Usa-Belgio, secondo il New York Times su pressione diretta di Trump nei confronti di Infantino. L'Uefa accusa la Fifa di aver «varcato una linea rossa», denuncia una decisione «incomprensibile e ingiustificabile» e avverte che ad essere a rischio è la credibilità stessa del Mondiale. Arriva anche la protesta del governo belga: «Se davvero una telefonata avesse portato a questa scelta incomprensibile», dice il ministro degli Esteri Maxime Prévot, «ciò equivarrebbe a minare le regole più elementari dello sport».

La versione della Fifa

Ma la Fifa replica quasi piccata: «Gli organi giudiziari della Fifa sono indipendenti. Operano in modo autonomo, la loro indipendenza è essenziale per la credibilità e l'integrità del calcio». E a parlare è Gianni Infantino, capo del calcio mondiale con base di rappresentanza da un anno nella Trump Tower a New York. «Discuto regolarmente riguardo alla Coppa del Mondo con il presidente Usa e, in merito a questa vicenda, ho effettivamente ricevuto una telefonata da Trump, proprio come ricevo telefonate da capi di Stato di tutto il mondo. Le decisioni della Commissione Disciplinare Fifa a volte mi lasciano sorpreso. A volte sono d'accordo con esse, a volte no». E ancora: «Durante la conversazione con il presidente Trump, ho spiegato che era in corso un procedimento legale che coinvolgeva gli organi giudiziari indipendenti della Fifa e che il caso sarebbe stato deciso a tempo debito dagli organi competenti», ha proseguito, in un comunicato rilasciato su X. «È così che funziona il sistema della Fifa, ed è un principio che difenderò sempre».

La protesta

Ma che il caso sia politico lo dimostra anche la presa di posizione sui social di Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito Democratico Europeo: «Infantino maggiordomo di Trump. Una squalifica automatica sospesa a comando: una cosa mai vista nel calcio dal 1962, ingiustificabile persino per la Uefa. Una Fifa totalmente asservita alle volontà della Casa Bianca sta svendendo la credibilità del calcio mondiale. Non è più sport, è soltanto propaganda con il pallone».

Il grande vecchio

Una caduta di stile, quella del ticket Trump-Infantino, che ha scomodato anche l’ex capo della Fifa Joseph Blatter: «I cartellini rossi non devono essere ribaltati da telefonate politiche. Devono essere ribaltati da regole, prove e organismi indipendenti. Il calcio non deve mai diventare un terreno per il potere politico».

Malagò

«È un precedente pericolosissimo», è il commento del presidente Figc, Giovanni Malagò. «È una decisione dall'evidente sapore politico».

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