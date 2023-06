Caso aste, la picconata finale 

La vendita giudiziaria di villa Ragnedda non è stata truccata, non c’è stata alcuna operazione di condizionamento della procedura di assegnazione dell’immobile di Baia Sardinia. Non c’è stato accordo tra gli imputati per favorire i magistrati Chiara Mazzaroppi e Andrea Schirra (già assolti da tempo).

Niente di niente, e così, il pm Carlo Villani ha chiesto l’assoluzione dall’accusa di turbativa d’asta per il giudice del tribunale di Tempio, Alessandro Di Giacomo, del perito che valutò villa Ragnedda, l’ingegnere olbiese Ermanno Giua (accusato anche di falsa perizia), degli avvocati Giuliano Frau e Tomasina Amadori, tutti coinvolti, secondo le accuse iniziali della procura di Roma, nella presunta asta pilotata.

Bufera giudiziaria

Chiesta l’assoluzione anche dell’ex gip del tribunale di Tempio, Elisabetta Carta, accusata di rivelazione di segreti d’ufficio. A distanza di sette anni dai fatti e dopo la bufera giudiziaria che ha travolto il Tribunale di Tempio e più in generale la magistratura sarda, ieri la Procura di Roma ha concluso chiedendo al collegio presieduto da Sabina Lorenzo, di mandare tutti assolti, almeno dall’accusa più grave.

Errori nella sentenza

Il pm ha chiesto la condanna solo per Alessandro Di Giacomo e solo per un presunto falso nel provvedimento di assegnazione della villa.

In sostanza, basandosi su dati errati (che Di Giacomo non avrebbe mai potuto verificare) il magistrato firmò una ordinanza di vendita che contiene elementi tecnici, riguardanti la villa (ad esempio le caratteristiche degli accessi e la superficie) non corretti.

La pena richiesta è di un anno e quattro mesi di reclusione. L’unica parte civile presente, la Unipol, ha chiesto invece la condanna di tutti gli imputati per tutti i capi di imputazione. Nessuna richiesta invece da parte della principale (presunta) vittima del processo, l’imprenditrice Patricia Gomez (vedova di Sebastiano Ragnedda).

La sentenza

I magistrati già assolti (in via definitiva) per la vicenda sono quattro (tra i quali la presidente della Corte d’Appello di Cagliari, Gemma Cucca).

Il 9 giugno prossimo la parola passa alle difese (Antonello Desini, Fabio Varone, Giovanni Azzena, Filippo Dinacci, Giandomenico Caiazza e Antonello Fadda).

RIPRODUZIONE RISERVATA