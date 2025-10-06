Caso Aritzo, ora i corsi sul defibrillatore 

Nanni Mereu ad Aritzo è morto davanti alla guardia medica sguarnita. Chiusa. Ma nessun medico, secondo i vertici di Areus, avrebbe potuto salvare la vita al commerciante di Aritzo, stroncato da un infarto. «Ci rendiamo conto delle criticità del territorio dal punto di vista sanitario per l’annosa carenza di medici, guardie mediche e pediatri che rendono ulteriormente complessa la stessa attività di Areus, comunque sempre presente nella sua mission istituzionale», ribadisce il commissario straordinario Angelo Serusi. «Il fattore decisivo non è la presenza immediata del medico, ma la rapidità e l’efficacia dei primi interventi».

Soccorsi inutili

L’azienda di emergenza urgenza ripercorre le fasi del soccorso. Il direttore sanitario, Stefano Sau, chiarisce che la Centrale del 118 ha inviato immediatamente i soccorsi. «Sul posto, in 7 minuti dalla chiamata, è giunta l’ambulanza di base dotata di defibrillatore e personale addestrato alla rianimazione cardiorespiratoria. Durante la rianimazione, i soccorritori, in stretto in contatto con il Medico della Centrale Operativa 118, non hanno mai palesato un ritmo “defibrillabile” continua Sau ripercorrendo quegli attimi. «Nel frattempo sul posto è giunta anche l’India, l’Ambulanza con l’infermiere a bordo che ha proseguito le manovre salvavita e somministrato l’adrenalina come da protocollo e continuato con ben sei cicli di massaggio senza mai ripristino del ritmo sinusale e di polso e neppure delle funzioni vitali. Situazione che ha determinato la sospensione delle manovre da parte dell’equipe sanitaria e la constatazione del decesso dopo 40 minuti di rianimazione cardiopolmonare».

Cardioprotetto

Aritzo è cardioprotetto, ma neppure il defibrillatore installato davanti all’ambulatorio di guardia medica ad Aritzo è servito a salvare la vita a Mereu. «Sono tre - racconta il vicesindaco Gianluca Moro - i defibrillatori al nostro paese. Ne è presente uno anche nella sede della guardia medica, ma la scorsa sera non è stato utilizzato, perché su Nanni le manovre salvavita le hanno eseguite i volontari del 118 con grande professionalità. Purtroppo non sono bastati a salvargli la vita». Da qui l’ulteriore annuncio del numero due della giunta Fontana: «Proprio in questi giorni in cui Nanni è venuto a mancare», ricorda Moro, «avevamo programmato da mesi un corso di formazione a cui ne seguirà un’ulteriore il prossimo 11 ottobre. Confidiamo nella massima partecipazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA