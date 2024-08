Caso Argea: il veterinario ai domiciliari 

Il Tribunale della Libertà ha dato i domiciliari al veterinario Mirko Frau (50 anni), finito in carcere una decina di gironi fa su ordine di custodia cautelare nell’ambito di un’inchiesta su una maxi-truffa ai danni dell’Argea e per l’uso dell’auto di servizio per finalità personale. Il Riesame ha sostituito la sua misura personale, come chiesto dal difensore Francesco Marogiu, dopo anche il parere favorevole della pm Rossella Spano, titolare dell’indagine condotta dal Nas.

Escono dai domiciliari - su ordine dei giudici - anche la moglie del veterinario, Barbara Onnis (45) e il consulente Luca Perino (Caa di Tortolì, difeso dall’avvocato Carmelino Fenudi) che hanno ottenuto l’obbligo di dimora. Annullata del tutto l’ordinanza che disponeva i domiciliari nei confronti dell’altro consulente, Alessandro Bissiri (Caa di Macomer, difeso dall’avvocata Rosaria Manconi), ma per conoscere le motivazioni bisognerà attendere 45 giorni.

L’inchiesta riguarda una presunta truffa ai danni dell'Argea, l'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione dei contributi in agricoltura: il veterinario avrebbe fatto ottenere illegalmente quasi 600mila euro di finanziamenti. Tra i reati ipotizzati a vario titolo ci sono il peculato, la truffa, il falso e l’indebita percezione di fondi comunitari. Dodici gli imprenditori agricoli indagati in diverse province.

