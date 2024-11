Caso aree idonee, vertice chiarificatore nella maggioranza 

Il silenzio è assordante, nel weekend dopo la protesta. Se da un lato la politica sarda prova a fare luce sul significato autentico dell’ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha di fatto bloccato, quando ancora è in discussione, il ddl 45 sulle aree idonee, dall’altro i coordinamenti contro l’invasione eolica e fotovoltaica si riposano dopo presìdi e occupazioni, non mancando di ricordare la centralità della Pratobello 24: «In ogni caso, la disputa non finisce qui».

Nel Palazzo

Sul versante politico sono due le tappe salienti di inizio settimana prossima. Se per martedì alle 10 il presidente Piero Comandini ha convocato l’assemblea, domani alle 15, in Consiglio regionale, sarà riunito un vertice di maggioranza chiarificatore tra la presidente Alessandra Todde, gli assessori all’Ambiente Rosanna Laconi, all’Industria Emanuele Cani, agli Enti locali Francesco Spanedda e i capigruppo, proprio per affinare la linea sulle aree idonee. Tra i sicuri presenti, dunque, ci sarà Roberto Deriu, capogruppo Pd, che da tempo sull’energia va sostenendo la necessità di scelte lungimiranti: «Serve disporre di un’energia a basso costo per un tempo indefinito e lungo e attraverso una produzione pulita, rispettosa dell’ambiente e sostenibile», ha detto nel suo intervento in Consiglio l’ex presidente della Provincia di Nuoro. «Serve non compromettere il nostro paesaggio. Serve non compromettere l’immagine che i sardi hanno della Sardegna. Serve anche cooperare con le necessità nazionali. Serve raggiungere obiettivi europei. Serve cioè costruire una nostra cittadinanza energetica per il futuro, disponendo dell’indispensabile energia per far funzionare tutto ciò che ci rende contemporanei. Questa legge ha l’ambizione di portarci avanti, di fare un passo avanti decisivo, muovendosi tra vincoli europei e statutari, problematiche urbanistiche, necessità industriali e anche attraverso una cultura che cambia». Ma non tutti sono d’accordo che il ddl 45 sia la strada giusta.

Il vertice

Per questo la maggioranza proverà a ritrovarsi sulla linea tracciata dalla governatrice Todde, che ha più volte sottolineato la diversità delle due norme: «Il ddl aree idonee è programmatorio, mentre la Pratobello 24 ha una finalità sospensiva». Escludendo il M5S («Noi andiamo avanti», ha ribadito il presidente della commissione Urbanistica Roberto Li Gioi), sotto banco anche nel Campo largo c’è chi vorrebbe portare in Aula la Pratobello al posto del disegno di legge della Giunta. Cosa che, all’opposizione, caldeggiano i consiglieri di Forza Italia: dopo aver esposto striscioni a favore della proposta di legge di iniziativa popolare, la settimana scorsa hanno abbandonato l’Aula. In generale, l’opposizione in commissione ha fatto rientrare, sotto forma di emendamenti, le parti salienti della proposta di legge di iniziativa popolare nel ddl aree idonee, pur giudicandolo, per utilizzare le parole del consigliere di Sardegna 20Venti Stefano Tunis, «morto e sepolto» dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato. Ordinanza che avrebbe rimesso in gioco la Pratobello 24 secondo gli attivisti dei comitati.

I comitati

Perché, se è vero che i presìdi e l’occupazione dell’Aula sono stati interrotti, resta da capire quando si terrà l’incontro con i capigruppo di maggioranza e opposizione promesso per chiarire che fine farà la proposta di legge popolare da 211mila firme. «Non staremo a guardare», ha detto Maria Grazia Demontis, del coordinamento Gallura, tra le 12 occupanti del Consiglio. «Siamo pronti, anzi, a riprendere la protesta».

