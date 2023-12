Caso Anas-Verdini, Salvini non riferirà Il Pd: «È un insulto» 

In Parlamento non ci sarà un’informativa del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Pd, M5S e Verdi-Sinistra hanno ribadito la richiesta ma la risposta è stata netta: Salvini «non ha inserito in agenda alcun intervento in Aula per un’informativa». Se per il Pd è «un insulto», il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, si schiera col leader leghista: «La richiesta è pretestuosa: Salvini non è indagato, di cosa deve rispondere? Non c’è l’oggetto del contendere». Ma il presidente del M5S Giuseppe Conte avverte la premier: «Meloni non sottovaluti la questione morale. Quando non si ha la forza e l’intransigenza di far dimettere da incarichi istituzionali i propri compagni di partito, da Santanchè a Delmastro, si finisce per abbassare l’asticella di tolleranza sui comportamenti di tutti i rappresentanti delle istituzioni». Sarcastica la segretaria Pd, Elly Schlein: «Salvini ci risparmi le foto del cenone di Capodanno e ci confermi che verrà a riferire al Parlamento. Su eventuali responsabilità penali degli indagati sarà la giustizia a fare il suo corso», ma «per il suo incarico deve trasparenza al Paese».

Sull’indagine non si registrano prese di posizione da parte leghista o di FdI. Ma il tema, con le ombre sull’incroci imprese-politica, è di quelli che toccano le corde di FdI. Le opposizioni puntano su Salvini per più motivi: «Un sottosegretario della Lega chiamato in causa per interventi normativi - ricorda la Dem Chiara Braga - e parentele imbarazzanti». Cioè Denis Verdini e il figlio Tommaso - entrambi coinvolti nell’inchiesta - padre e fratello della compagna di Salvini, Francesca. Per il M5S anche la premier deve prendere posizione: «Veramente il ministro delle Infrastrutture non vuole riferire alle Camere su una gravissima inchiesta che riguarda l’Anas? Sarebbe una reazione inaccettabile e il M5S non intende dargli tregua». Con la maggioranza, contro la richiesta di informativa si schiera Italia viva: «Il M5S vuole perennemente trasformare il Parlamento in un tribunale del popolo - scrive il capogruppo alla Camera, Davide Faraone - Il Pd naturalmente si è accodato». Mentre il capogruppo alla Camera di Azione, Matteo Richetti, rileva contraddizioni nel centrodestra: «Se Giorgia Meloni dice che “non è una bella storia” e Antonio Tajani dice “Verdini non mi è né prossimo né parente” forse l’informativa in Aula è dovuta tanto alla maggioranza come all’opposizione».

