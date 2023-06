Caso Alzheimer, Dore in cella per un cavillo procedurale 

Una questione squisitamente tecnica ha portato in carcere il neurologo di Ittiri Giuseppe Dore. È tutto spiegato nelle motivazioni, depositate nei giorni scorsi, della sentenza della Cassazione che ha chiuso definitivamente il caso Alzheimer – Neuropsicoanalisi. Un processo durato anni. Secondo la Procura di Sassari il metodo Dore, privo di valore scientifico, è stato utilizzato con pesanti conseguenze sui malati di Alzheimer. Nelle motivazioni è spiegato perché il neurologo di Ittiri sia l’unico ad essere finito in carcere (cinque anni di reclusione). Il ricorso di Dore, contro la sentenza di secondo grado, è stato dichiarato inammissibile e la prescrizione del reato (associazione a delinquere finalizzata alla truffa) non è scattata, perché il procedimento è finito al momento del deposito dell’impugnazione. Per quanto riguarda invece la dottoressa Marinella D’Onofrio, il ricorso è stato rigettato, ma dichiarato ammissibile e quindi il tempo trascorso per la trattazione è stato conteggiato per la prescrizione che ha cancellato tutto. Un dettaglio procedurale ha quindi portato Dore in cella e lasciato gli altri imputati in libertà.

Nelle motivazioni ci sono anche argomentazioni a favore dei legali di parte civile della famiglia di Luca Scognamillo, il ragazzo di Alghero morto suicida mentre veniva curato con il metodo Dore. Gli “ermellini” escludono responsabilità penali del fisiatra Mario Piredda, ma rinviano alla Corte d’Appello per le questioni di natura civile, come chiedevano gli avvocati Alberto Sechi e Danilo Mattana.

