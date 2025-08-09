VaiOnline
Il sottosegretario
10 agosto 2025 alle 00:38

Caso Almasri, l’operazione coordinata da Mantovano 

Dal carteggio intercorso nel mese di maggio tra l'avvocato Giulia Bongiorno, difensore degli esponenti del governo coinvolti nel caso del generale libico Almasri, e il Tribunale dei Ministri emerge che, per l'esecutivo, l'esponente che ha «coordinato le varie fasi» del caso è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Che proprio per questo aveva chiesto di essere sentito e non lo è stato, osservano da Palazzo Chigi non nascondendo lo stupore per la scelta dei magistrati. Il «ruolo» è cristallizzato in una missiva di due pagine - presente negli atti del procedimento - inviata dalla senatrice della Lega agli uffici di Piazzale Clodio il 22 maggio scorso.

La comunicazione aveva sostanzialmente a oggetto la decisione del ministro della Giustizia Carlo Nordio, finito nel registro degli indagati assieme alla premier Giorgia Meloni (la cui posizione è stata poi archiviata), al numero uno del Viminale Matteo Piantedosi e allo stesso Mantovano, di rinunciare all'interrogatorio che i giudici avevano fissato per lui il giorno successivo. Nell'istanza - sottoscritta dagli stessi Nordio e Mantovano - il difensore propone al Tribunale di ascoltare, in sostituzione, il sottosegretario.

