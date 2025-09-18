Caso Almasri, la Giunta: chiarimenti su Bartolozzi 

Dalla Giunta per le autorizzazioni a Montecitorio, sul caso Almasri, arriva il via libera per la richiesta di chiarimenti a procura e Tribunale dei ministri in merito alla posizione della capo di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi. Ma questa decisione passa con i soli voti della maggioranza, che assicura: «Non è finalizzata a dilatare i tempi».

La scelta, inoltrata al presidente della Camera Lorenzo Fontana, non è stata priva di tensioni: l’opposizione si è sfilata decidendo di non partecipare al voto sull'istanza per il braccio destro di Nordio, indagata con l'accusa di false comunicazioni ai pm nella vicenda legata al colonnello libico.

Ora la richiesta ai giudici sarà di essere formalmente messi a conoscenza sull'iscrizione nel registro della capo di gabinetto su quale reato le venga contestato e quando sarebbe stato compiuto. Sullo sfondo resta l'eventuale conflitto di attribuzione alla Consulta, con l'ipotesi che porterebbe Bartolozzi ad essere accomunata ai ministri e al sottosegretario e quindi all'eventuale vaglio della Giunta con la possibilità di estendere anche a lei l'immunità.

