Caso Almasri, la Corte dell’Aja chiede chiarimenti  

Una breve nota diffusa dal portavoce della Corte dell’Aja per ufficializzare di aver acceso i riflettori sul caso Almasri. Ventitré giorni dopo aver spiccato un mandato d’arresto internazionale nei confronti del carceriere libico, la Corte penale internazionale ha deciso di chiedere a Roma spiegazioni formali sui motivi che hanno portato le autorità a ignorare la richiesta di consegna, violando gli obblighi di cooperazione. Nessuna indagine nei riguardi della premier Giorgia Meloni e dei ministri Nordio e Piantedosi, a dispetto del ricorso presentato da un rifugiato sudanese vittima delle torture di Almasri.

Intanto la Procura di Perugia apre un fascicolo di indagine a carico di ignoti, accelera e incardina in un procedimento l’esposto ricevuto dal Dis su presunte rivelazioni di notizie riservate da parte dei pm di Roma, guidati da Francesco Lo Voi, in relazione all’indagine avviata dopo una denuncia da parte del capo di gabinetto della premier. I pm umbri, coordinati da Raffaele Cantone, in questa fase si muovono con cautela rubricando l'incartamento senza indagati. Nell’esposto il Dipartimento che coordina l’attività degli 007 contesta alla Procura capitolina la violazione della legge speciale istitutiva dei servizi segreti in quanto piazzale Clodio, ricevuta una informativa dai servizi classificata come “riservata”, avrebbe dovuto adottare le necessarie cautele per evitarne l’indebita diffusione. Accuse che però Lo Voi respinge e attende una convocazione al Copasir, la “sede opportuna” al netto delle decisioni che prenderà Perugia, per offrire i suoi chiarimenti.

