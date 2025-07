Caso Almasri, il ministro Nordio sapeva tutto da subito 

Roma. Dalle carte dell’indagine sul caso Almasri emerge che il ministero della Giustizia si mosse da subito per gestire la vicenda con cautela e senza lasciare tracce. Ma la diffusione sui media dei documenti acquisiti dal Tribunale dei ministri non è piaciuta a Giulia Bongiorno, la legale dei quattro indagati: la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. Bongiorno starebbe valutando, a quanto trapela, una denuncia per divulgazione di atti coperti dal segreto e non ancora resi alle parti interessate.

Intanto, la Procura generale della Libia ha emesso un ordine formale di comparizione nei confronti dell’ex alto ufficiale del dispositivo di sicurezza penitenziaria, in relazione alle imputazioni del mandato di arresto della Corte penale internazionale, che includono reati quali stupro, tortura, omicidio, trattamento inumano, detenzione arbitraria e altri reati riconducibili a crimini contro l’umanità.

La decisione del Tribunale dei ministri sulla mancata consegna del generale libico alla Corte penale internazionale da parte del governo italiano è imminente. Le tre giudici dell’organismo, dopo un’attività istruttoria durata mesi, tireranno le somme e dovranno comunicare alla Procura se chiedere al Parlamento l’autorizzazione a procedere per uno o più indagati oppure archiviare il fascicolo. I termini - non perentori - sono scaduti a fine giugno, i giudici trasmetteranno le conclusioni nei prossimi giorni. Dagli atti dell’indagine emerge che il governo, e in particolare il ministero della Giustizia, era a conoscenza fin da subito di ciò che stava avvenendo. Tra i documenti acquisiti dal tribunale dei ministri figurano anche le comunicazioni intercorse tra i funzionari del ministero di via Arenula, dal momento dell’arresto, tra il 19 e il 21 gennaio. Fin dal primo pomeriggio di domenica 19, la capa di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, era a conoscenza dei fatti e diede indicazioni ai magistrati del Dipartimento degli affari di giustizia (Dag) di parlarsi con cautela. Nel primo pomeriggio di quel giorno, quando Almasri era stato fermato da poche ore dalla Digos di Torino, l’allora capo del Dag, Luigi Birritteri (poi dimessosi e rientrato in ruolo), scrisse a Bartolozzi una mail per segnalare la mancanza dell’autorizzazione all’arresto del ricercato, attivandosi per trovare il modo di convalidare il fermo e consegnare Almasri. Bartolozzi rispose di essere già informata, raccomandando prudenza: «Massimo riserbo e cautela» nel passaggio delle informazioni, e l’utilizzo del programma di messaggistica Signal. La capa di gabinetto, così come altri dirigenti del ministero, è stata sentita nelle scorse settimane dai giudici come persona informata sui fatti. Il tribunale aveva chiesto di ascoltare anche il ministro, che però ha rinunciato. La difesa degli indagati, guidata da Giulia Bongiorno, ha proposto al collegio che venisse sentito solo Mantovano.

