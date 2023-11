Caso acqua, ricorso al Consiglio di Stato 

Nel giorno in cui il comitato “Serramanna contro Abbanoa” torna a manifestare in piazza, il sindaco Gabriele Littera annuncia l’appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che aveva respinto il ricorso del Comune contro la delibera di Egas che ha revocato la gestione autonoma del servizio idrico.

La scelta

L’esecutivo guidato da Littera prende atto del parere negativo della segretaria comunale e della responsabile dell’area Finanziaria, le quali hanno messo in rilievo le criticità del servizio idrico, ma tira dritto affidandosi al legale Andrea Pasquale Cannas. Il ricorso, in appello, al Consiglio di Stato rappresenta un altro capitolo del caso acqua che a Serramanna va avanti dal 30 giugno 2022: giorno in cui l’ente di governo d’ambito della Sardegna (la massima autorità in materia di gestione idrica dell’Isola) aveva deliberato «di non procedere al riconoscimento e alla salvaguardia della gestione esistente del servizio idrico integrato svolta in forma autonoma dal Comune di Serramanna». Il sindaco spiega le ragioni della «difesa, fino all’ultimo, della nostra gestione autonoma sull’acqua. Abbiamo intrapreso una nuova iniziativa. Abbiamo notificato e depositato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar. Continuiamo ad essere convinti che sia giusto andare avanti e che, anche rispetto agli scenari incerti e preoccupanti che si prospettano per i prossimi anni, sia la strada migliore per fare gli interessi della nostra comunità», scrive in una nota. Uno dei punti cardine dell’azione del Comune è un passaggio della sentenza del Tar, nella parte in cui «fa salva la possibilità per il Comune di chiedere all’Egas di rivedere la propria decisione, qualora ciò sia consentito dalla tempistica scandita dalla normativa in materia». Il particolare, entrato nel dispositivo della delibera della Giunta comunale, è scandito ulteriormente dal sindaco Littera: «Il Tar nella sua sentenza aveva detto alle parti di dialogare per rivedere la decisione presa, non solo abbiamo accolto l’invito, parlando e incontrandoci con i componenti del comitato istituzionale di Egas, ma abbiamo anche formalizzato ufficialmente la richiesta in tal senso».

Sul caso Abbanoa si registra anche l’intervento di Giovanni Ruggeri, segretario del comitato Gasi (Gestioni autonome servizio idrico): «Serramanna resiste, l’amministrazione non indugia, cogliendo la fortissima preoccupazione espressa dai cittadini, nonostante il diniego al proseguimento della gestione espresso dall’Egas, e contro la sentenza del Tar che respinge l’opposizione del Comune. Stavolta il Comune ricorre al Consiglio di Stato e lo fa nonostante il parere sfavorevole del segretario comunale e dei responsabili comunali».

In marcia

Intanto il comitato “Serramanna contro Abbanoa” continua a portare avanti le proprie ragioni: il corteo partirà oggi alle 15 da piazza Matteotti e si concluderà davanti al Municipio.

