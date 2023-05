Caso acqua, la minoranza suona la sveglia 

L’allungarsi dei tempi di pubblicazione della sentenza del Tar sul ricorso presentato dal Comune di Serramanna (l’udienza si è svolta il 5 aprile) contro la delibera di Egas sulla gestione autonoma del servizio idrico, riporta d’attualità il caso “acqua”. Dopo le parole del presidente del Comitato istituzionale dell’Egas (Ente di governo dell’ambito della Sardegna) Fabio Albieri, che mantiene la barra dritta sulla bocciatura in materia di gestione dell’acquedotto, interviene la minoranza consiliare, che chiede la convocazione di un Consiglio comunale. «L’interesse dei cittadini sulla questione è sempre vivo, così come la preoccupazione per gli sviluppi futuri: la minoranza chiede la convocazione urgente del Consiglio comunale», scrivono i consiglieri di Più Serramanna Gigi Piano, Barbara Steri, Erika Littera e Davide Batzella e Serramanna Futura Carlo Pahher nella richiesta indirizzata al presidente del Consiglio Marco Maccioni e al sindaco Gabriele Littera.

L’istanza

«Affrontare una puntuale discussione sulla vertenza “Gestione autonoma del servizio idrico integrato”, conoscere i pronunciamenti del Tar e quali siano i provvedimenti posti in essere dal sindaco e dalla sua maggioranza», si legge nell’istanza. «Il sindaco ha convocato la conferenza dei capigruppo, per il 18 maggio, il Consiglio comunale sarà convocato a breve – risponde Maccioni –. La riposta del Tar? Non c’è niente da nascondere: la attendiamo tutti, mi auguro che arrivi presto e che sia positiva per Serramanna».

La vicenda

La delibera al centro della vicenda giudiziaria è quella del 30 giugno con la quale il Comitato istituzionale dell’Egas aveva in pratica spinto il Comune di Serramanna in Abbanoa. Contro questo provvedimento il Comune (rappresentato dall’avvocato Andrea Pasquale Cannas) era ricorso al Tar. Il ricorso è stato discusso, nel merito, il 5 aprile 2023, ma finora nulla è trapelato sulla sentenza. La minoranza incalza. «È trascorso quasi un anno dall’avvio della vertenza riguardante la gestione del servizio idrico e la vertenza non risulta ancora conclusa. L’argomento è molto sentito dai cittadini serramannesi che hanno fatto sentire, con modalità largamente partecipate, e a più riprese e in varie forme, la loro voce: si rende necessario che la comunità sia portata a conoscenza, nel dettaglio, di quali azioni l’amministrazione abbia portato avanti in questi mesi».