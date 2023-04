Caso acqua: «Il silenzio ci fa paura» 

Dal Tar Sardegna ancora nessuna notizia sul ricorso presentato dal Comune di Serramanna contro la decisione dell’Egas che con una delibera dieci mesi fa aveva sancito la fine della gestione autonoma del servizio idrico del paese. Il Tar, che a novembre 2022 aveva accolto la richiesta di sospensiva del Comune, si è riunito il 5 aprile per l’esame, nel merito, del ricorso. Dal sindaco Gabriele Littera nessun commento. «Questo silenzio non mi convince. Stiamo aspettando risposte consapevoli che il Tar avrebbe dovuto dare ai primi di aprile e speriamo siano positive. In caso contrario siamo pronti a tornare a manifestare», dice invece Tiffany Podda, referente del comitato Serramanna contro Abbanoa.

Il caso era esploso alla fine di giugno dello scorso anno quando con una delibera Egas aveva stabilito che non c’erano i requisiti per mantenere la gestione autonoma. La parola ora passa ai giudici del Tar. ( ig. pil. )

RIPRODUZIONE RISERVATA