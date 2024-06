Caso Abbanoa, Municipio occupato 

«Disposti a tutto: anche a creare problemi di ordine pubblico per impedire l’arrivo di Abbanoa». Parole di Tifany Podda (presidente del comitato di cittadini Serramanna contro Abbanoa) pronunciate qualche istante prima dell’occupazione simbolica del municipio organizzata ieri dallo stesso comitato. I cittadini entrano in aula consiliare, dove c’è anche Sergio Murgia, ex primo cittadino che alle ultime comunali era alleato del sindaco Gabriele Littera. Ora i due sono ai ferri corti. In Aula tanti cittadini preoccupati per l’arrivo di Abbanoa e per la perdita dell’autonomia nelle gestione delle risorse idriche.

La protesta

Andrea Grigoli, residente in via Di Vittorio arriva per primo in Municipio: «Sentendo di altri paesi serviti da Abbanoa l’acqua costa molto di più». I costi, insomma, sono la discriminante. Alla domanda se ritiene soddisfacente il servizio idrico a Serramanna risponde: «A casa mia l’acqua arriva a rate, mattina e sera nulla, ma almeno arriva la notte e questo consente si riempire le cisterne e così si va avanti». Insomma il servizio idrico gestito attualmente presenta alcune criticità, ma in paese nessuno vuole il gestore unico Abbanoa. Nemmeno il recente pronunciamento del Consiglio di Stato che ha dichiarato improcedibile il ricorso del Comune di Serramanna distoglie il comitato Serramanna contro Abbanoa.

Il comitato

«La nostra occupazione nasce con la sentenza del Consiglio di Stato che mette a nudo le mancanze del Comune. Non vogliamo fare dietrologia, cercare colpevoli, ma fare fronte unico per raggiungere l’obiettivo: mantenere l’autonomia del servizio idrico», afferma Tifany Podda. A Serramanna, non è un mistero, più del novanta per cento degli utenti utilizza l’autoclave, ma questo non intacca le certezze dei cittadini. «Meglio la nostra acqua», dice Emma Pitzalis, residente in via D’Annunzio. Tifany Podda all’inizio dell’incontro ha detto: «Chi usa toni offensivi verrà allontanato». Le intemperanze, ieri in aula consiliare non si sono viste ma i giudizi negativi sull’operato dell’’amministrazione comunale si sono sprecati. «Nel 2016 quando ero sindaco il paese aveva i requisiti. Ora non so – commenta Sergio Murgia -. Qualche speranza? Io sono ottimista. Una soluzione politica si può trovare. Non voglio essere polemico, ma gli errori di questa amministrazione sono certificati nella recente sentenza del Consiglio di Stato».L’ex assessore Alberto Palmas definisce «fallimentare l’operato dell’esecutivo guidato da Gabriele Littera. Volendo però c’è sempre speranza. In paesi serviti da Abbanoa si lavora alla riscoperta dei vecchi pozzi. Noi che ce li abbiamo li dobbiamo difendere».

Il sindaco

«La politica può cambiare le cose – dice il sindaco Gabriele Littera – per il resto continuiamo a gestire l’emergenza. Il tribunale dell’acqua non credo che faccia al caso nostro. Siamo in difficoltà da tempo. Il problemi c’erano anche prima del 2021. Noi siamo arrivati dopo. Se prima se i requisiti c’erano, come sostiene Murgia perché non ci è stata riconosciuta l’autonomia? Alla nostra amministrazione è stato chiesto altro».

