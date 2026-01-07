VaiOnline
Serramanna.
08 gennaio 2026 alle 00:26

Caso Abbanoa, il Consiglio si infiamma 

Botta e risposta in Aula sul passaggio al gestore unico del servizio idrico 

Il sindaco di Serramanna annuncia investimenti «sui servizi di manutenzione della rete idrica comunale», e il Consiglio si infiamma.

I quesiti

Al centro del dibattito c’è l’acquedotto comunale. I consiglieri di minoranza Carlo Pahler e Gianluigi Piano (rispettivamente capigruppo di “Serramanna Futura” e del neonato gruppo del Pd) non si sono fatti sfuggire l’occasione per incalzare Littera sul temuto passaggio al gestore unico, sancito di fatto dall’Egas che il 30 giugno 2022 aveva deliberato «di non procedere al riconoscimento e alla salvaguardia della gestione esistente del servizio idrico integrato svolta in forma autonoma dal Comune». Decisione che è stata al centro di corsi e ricorsi giudiziari conclusi con la conferma della delibera Egas. «È un’annosa vicenda che ci portiamo appresso da tempo e oggi si annunciano servizi per la manutenzione della rete idrica – ha detto in Aula Pahler – . Ad oggi la situazione non è chiarissima: quando è previsto il passaggio?». Gianluigi Piano, nel suo intervento, è stato anche più energico. «Serramanna non è più inserita nell’elenco dei 28 Comuni sardi che mantengono la gestione autonoma del servizio idrico: è acclarato il passaggio? Lo voglio sentire da lei. Oggi ai cittadini di Serramanna cosa risponde: Serramanna è in Abbanoa o non lo è?». Il sindaco ha replicato: «Fin quando non avviene il passaggio il servizio rimane in carico al Comune di Serramanna. Quando avremo comunicazioni ne prenderemo atto: le manutenzioni continueremo a farle investendo risorse stabili del bilancio».

A Serramanna insomma l’interlocuzione con Abbanoa per il passaggio della rete e del servizio idrico va avanti, ma il Municipio prosegue con la gestione in autonomia dell’acquedotto e, ha sempre ribadito il sindaco Gabriele Littera, «per migliorare il servizio idrico comunale».

Il piano

Gli investimenti non sono mancati negli ultimi anni. Nell’elenco, la sostituzione dei contatori e degli impianti di pompaggio dei tre siti di approvvigionamento idrico: Mitza Seui, Murta Niedda e S’Acqua Bella, sostituzione del sistema di telecontrollo del servizio idrico che consentono il monitoraggio del sistema da remoto, e, negli ultimi mesi, il rifacimento delle condotte (principale e supplementare) di adduzione agganciate al viadotto sul Flumini Mannu Ponti Nou. In tutto questo si stagliano le spese per arginare i disservizi, con un allaccio a bocca di serbatoio alla rete Abbanoa da cui prelevare acqua nei periodi di secca dei pozzi comunali.

