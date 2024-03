Casizuovo, a Carnevale vince la parodia della Ferragni 

Premiando le migliori foto della sfilata carnevalesca, a vincere è quella più originale, che ritrae due bambini con una provoletta, (su casizolu, il formaggio di latte vaccino a pasta filata), facendo la parodia dell'uovo di Pasqua di Chiara Ferragni. Per questo la Pasqua di Macomer sarà caratterizzata proprio dal “Casizuovo”, che diventa anche motivo di valorizzazione del tipico formaggio, prodotto con antiche tecniche, che è diventato elemento portante del contest fotografico carnevalesco "Macometimascheri", trasformato in "Casizolu Contest". Proprio il formaggio tipico è stato il motivo trainante del contest fotografico, non solo per le numerose provolette messe in palio per la manifestazione, ma per la fantasia che dalla manifestazione è scaturita.

La prima delle trenta foto premiate ha fatto diventare il famoso uovo di Pasqua di Chiara Ferragni una provoletta, il "Casizuovo", rappresentato da due bambini che imitano la Ferragni e Fedez. Il casizolu contest è stato aggiunto alla manifestazione carnevalesca per onorare le provolette tipiche della zona.

Il contest fotografico carnevalesco è nato cinque anni fa, nel gruppo Facebook Sei di Macomer se.... Quest'anno in tanti hanno pubblicato le foto nei social, raccogliendo migliaia di interazioni col gruppo, con 4 mila commenti e oltre 30 mila reazioni.