“Casizolu contest”, festa con tanti premiati 

La simpatica manifestazione “Casizolu contest”, nata da un’idea di Gianfranca Deriu, creatrice del gruppo sui social “Sei di Macomer se...”, legato al carnevale, si è chiuso con grande partecipazione. I premi sono stati offerti dai commercianti. La kermesse ha registrato più adesioni e premi da parte degli esercenti, divertiti anche dall’andamento della competizione. Diverse le categorie nelle quali partecipare. La più gettonata è stata quella dei bimbi, dove le mamme si danno battaglia per aggiudicarsi la prima posizione a prescindere dai premi in palio. «Lo spiririto è proprio questo - dice Gianfranca Deriu, una delle promotrici - partecipare e divertirsi. I premi offerti sono davvero tanti, ma i “casizolu” restano il must e sono spalmati equamente in tutte le categorie, per accontentare i palati dei partecipanti, in un territorio che di bravi casari ne conosce parecchi». Con 700 voti ha vinto Ilaria Fadda, per la categoria bimbi. Per la categoria Carnevale ha vinto Rita Lai, con 688 voti. Nella categoria “Robadagrandi” prima Valentina Trazzi, con 431 voti. Il premio della critica è a Marco Chessa. Gianfranca Deriu è coadiuvata da Antonella Martini, Simona Castori, Umberta Pusceddu, Marco Benevole e Francesco Sussarellu.

