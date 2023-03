Casi di scabbia Chiuse due scuole 

Casi di scabbia ad Arzachena e il sindaco Roberto Ragnedda ordina la chiusura di due scuole. È successo ieri, il primo cittadino ha firmato un provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione delle attività sino alla giornata di lunedì (compreso) delle Scuole, primaria di via Francesco Petrarca, dell'Infanzia e Secondaria di primo grado di via Pietro Nenni. Le istituzioni scolastiche hanno subito inviato una nota alle famiglie di Arzachena, chiedendo di segnalare immediatamente eventuali sintomi della malattia. Nella ordinanza di Ragnedda si legge: "Vista la Circolare del dirigente dell’Istituto Comprensivo n. 2 di Arzachena con la quale viene segnalato che che presso la scuola Primaria di via Petrarca è stato riscontrato un caso di scabbia e la nota del dirigente dell’Istituto Comprensivo n. 1, con la quale viene segnalato un caso di scabbia presso la scuola dell’Infanzia di via Nenni, si procede alla pulizia e sanificazione”.

