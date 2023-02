Casette nel camping, in tre a processo 

Prosciolti con la formula più ampia l’ingegnere Paolo Alterio, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Muravera (assistito dal legale Massimiliano Ravenna) ed i funzionari regionali Giovanni Serra e Antonio Vanali (difesi dagli avvocati Luigi Satta e Marco Lisu). Per loro il giudice Giorgio Altieri ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto dall’accusa di lottizzazione abusiva e perché il fatto non costituisce reato dall’abuso d’ufficio.

Tre rinvii a giudizio e tre proscioglimenti. Si è chiusa così udienza preliminare davanti al giudice del Tribunale di Cagliari, Giorgio Altieri, fissata al termine dell’inchiesta sul camping Tiliguerta Village a Muravera, un villaggio con 52 piccole abitazione immerse in sette ettari, che la Procura ed i Carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale avevano preso di mira perché, almeno nell’ipotesi iniziale, si trovava nella fascia entro i 150 metri dal mare che secondo l’accusa sarebbe dovuta restare adibita a verde. Tra le imputazioni mosse dal pm Andrea Vacca nei confronti di sei indagati (tra i quali anche dipendenti pubblico) c’erano, a vario titolo e ognuno per la propria posizione, la lottizzazione abusiva e l’abuso edilizio, il falso e l’abuso d’ufficio.

La decisione

Andranno a processo davanti al Tribunale con udienza fissata all’8 giugno Giuseppe (noto Peppino) e Laura Deiana, padre e figlia di Muravera, titolari della società “Spiaggia d’oro srl”, proprietari del complesso. Difesi dall’avvocato Guido Manca Bitti sono accusati di lottizzazione abusiva e abusi edilizi.

Accolta anche la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del tecnico Maurizio Lucca, di Quartu: assistito dal legale Rodolfo Meloni dovrà difendersi dall’accusa di falso.

Prosciolti con la formula più ampia l’ingegnere Paolo Alterio, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Muravera (assistito dal legale Massimiliano Ravenna) ed i funzionari regionali Giovanni Serra e Antonio Vanali (difesi dagli avvocati Luigi Satta e Marco Lisu). Per loro il giudice Giorgio Altieri ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto dall’accusa di lottizzazione abusiva e perché il fatto non costituisce reato dall’abuso d’ufficio.

L’inchiesta

Le casette, che per la Procura sarebbero dovute essere rimovibili, in realtà secondo gli inquirenti erano edifici ben fissati a terra. Il camping – sempre secondo gli accertamenti dei Carabinieri – sarebbe nato negli anni Ottanta, mentre quella che per il pm Andrea Vacca è una vera e propria lottizzazione abusiva.

Le casette erano state posizionate tra il 2015 e il 2016 (quando la normativa regionale non chiedeva particolari autorizzazioni), ma poi la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma sarda per quanto riguarda la competenza sul paesaggio.

Nel marzo 2019 la Procura aveva chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari Roberto Cau il sequestro della zona, ritenendo le case «fintamente mobili» e in una zona tutelata a ridosso della spiaggia.

Ora un processo stabilirà se nel campeggio sia stato realizzato un insediamento abusivo in zona protetta, oppure l’intervento rispettasse le norme.

